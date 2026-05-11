Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!

Kira piyasasında son dönemde yaşanan arz-talep dengesizliği, konut sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkiyi adeta bir hukuk savaşına dönüştürdü. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kira kontratlarında yapılan yeni değişikliklere ilişkin tgrthaber.com’a çok kritik değerlendirmelerde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 09:45

Konut piyasasında kira kontratlarındaki yeni şartlar, sözleşme detayları artık kira bedelini değil kiracının yaşam tarzını bile kapsıyor. Kiracı ile mülk sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kontratlara her geçen gün ağır maddeler ekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Konut piyasasında kira kontratlarındaki yeni şartlar, sözleşme detaylarının kira bedelini aşarak kiracının yaşam tarzını bile kapsayacak şekilde genişlemesine neden oluyor.
Yeni kira kontratları artık daha detaylı ve hem kiracı hem de mülk sahibi açısından bağlayıcılığı yüksek hukuki geçerliliğe sahip sözleşmelerdir.
Sözleşmelerde, kiracının bildirdiği kişi sayısını aşması, evi tahliye ederken boyalı ve bakımlı teslim etmesi, kira ve aidat ödemelerinde gecikme faizi gibi maddeler yer almaktadır.
Elektrik, su, doğalgaz, aidat, personel maaşları, SGK giderleri ve birçok bakım-onarım yükümlülüğü kiracıya aktarılmaktadır.
Site yaşamına yönelik kurallar (balkonda barbekü yapmama, çamaşır asmama, gürültü yapmama vb.) kira kontratlarına dahil edilmiş olup, uyulmaması tahliye sebebi sayılabilmektedir.
Tahliye taahhütnamesi, kefil şartı ve konut sigortası zorunluluğu yeni dönem kira kontratlarının standart maddeleri haline gelmiştir.
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kiracıların sözleşmeleri imzalamadan önce tüm maddeleri dikkatle okuması gerektiğini vurgulamıştır.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Uzmanı Şenay Araç, tgrthaber.com’a son dönemde hazırlanan kira sözleşmelerinde ciddi değişiklikler yaşandığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün yapılan kira kontratları artık çok daha detaylı hazırlanıyor. Hem kiracı hem de mülk sahibi açısından bağlayıcılığı yüksek sözleşmeler ortaya çıkıyor. Taraflar imza attığı anda o maddeler hukuki olarak geçerli hale geliyor. Sözleşme ihlalleri ise tahliyeye kadar gidebiliyor.”

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!

YENİ SÖZLEŞMELERDE KİRACIYI İLGİLENDİREN MADDELER

Kontratlarda son dönemde yer alan bazı maddeler öne çıktı. Özellikle yeni sözleşmelerde kiracı, evi sadece bildirdiği kişi sayısına göre kullanıyor. Eğer kişi sayısı artarsa tahliye sebebi sayılabiliyor. Bazı sözleşmelerde kiracının evi tahliye ederken boya yapılmış, parkeler cilalanmış ve mermerler parlatılmış şekilde teslim etmesi şart koşuluyor. Kira ödemesinin gecikmesi halinde yüzde 5 gecikme faizi uygulanırken, aidat gecikmelerinde de benzer faiz maddeleri kontratlara ekleniyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!

Elektrik, su, doğalgaz, aidat, personel maaşları, SGK giderleri, kıdem tazminatı fonu gibi birçok kalem doğrudan kiracının sorumluluğuna bırakılıyor. Bunun yanında tesisat, kalorifer, elektrik ve su sistemleri dahil olmak üzere birçok bakım ve onarım yükümlülüğü de kiracıya aktarılıyor.

Tadilat maddeler sözleşmelerde dikkat çeken başka bir konu olurken, kiracı yaptığı masrafı geri talep etmiyor, değer artışı istemiyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!

SİTE YAŞAMINA YÖNELİK KURALLAR

Site yaşamına yönelik kurallar da artık kira kontratlarının içinde yer alıyor. Balkonda barbekü yapılmaması, çamaşır asılmaması, anten takılmaması, gürültü yapılmaması, evde spor aleti kullanılmaması ve kapı önüne ayakkabı bırakılmaması gibi maddeler sık görülmeye başladı.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!

Bazı sözleşmelerde site kurallarına uyulmaması halinde kiracıya üç gün süre verildiği, kurallara devam edilmesi durumunda tahliye şartının devreye girdiği görülüyor. Tahliye taahhütnamesi, kefil şartı ve konut sigortası zorunluluğu da artık yeni dönem kira kontratlarının standart maddeleri arasında yer almaya başladı.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!

‘’ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİNE DÖNDÜ’’

Şenay Araç, özellikle kiracıların sözleşmeleri imzalamadan önce tüm maddeleri dikkatle okuması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden kira kontratları birkaç sayfalık standart evraklardı. Bugün ise neredeyse özel hukuk sözleşmesine döndü. İnsanlar bazen okumadan imza atıyor ama sonrasında ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Her madde dikkatlice incelenmeli.”

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kira sözleşmelerine yeni maddelerin eklenmeye devam edeceğini ve özellikle site yaşamı ile ilgili kuralların daha da artacağını belirtiyor.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
"Mucize kür" tuzağına dikkat! Ter kokusuyla doğal yollarla mücadele ederken cildinizden olabilirsiniz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli ve memur için Temmuz zammı ne kadar olacak? Emin Yılmaz tek tek hesapladı
ETİKETLER
#Gayrimenkul
#Kiracı Hakları
#Mülk Sahibi
#Kira Kontratı
#Site Yaşamı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.