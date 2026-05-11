Konut piyasasında kira kontratlarındaki yeni şartlar, sözleşme detayları artık kira bedelini değil kiracının yaşam tarzını bile kapsıyor. Kiracı ile mülk sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kontratlara her geçen gün ağır maddeler ekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira kontratlarında yeni dönem: Maddeler ağırlaşıyor! Konut piyasasında kira kontratlarındaki yeni şartlar, sözleşme detaylarının kira bedelini aşarak kiracının yaşam tarzını bile kapsayacak şekilde genişlemesine neden oluyor. Yeni kira kontratları artık daha detaylı ve hem kiracı hem de mülk sahibi açısından bağlayıcılığı yüksek hukuki geçerliliğe sahip sözleşmelerdir. Sözleşmelerde, kiracının bildirdiği kişi sayısını aşması, evi tahliye ederken boyalı ve bakımlı teslim etmesi, kira ve aidat ödemelerinde gecikme faizi gibi maddeler yer almaktadır. Elektrik, su, doğalgaz, aidat, personel maaşları, SGK giderleri ve birçok bakım-onarım yükümlülüğü kiracıya aktarılmaktadır. Site yaşamına yönelik kurallar (balkonda barbekü yapmama, çamaşır asmama, gürültü yapmama vb.) kira kontratlarına dahil edilmiş olup, uyulmaması tahliye sebebi sayılabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kefil şartı ve konut sigortası zorunluluğu yeni dönem kira kontratlarının standart maddeleri haline gelmiştir. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kiracıların sözleşmeleri imzalamadan önce tüm maddeleri dikkatle okuması gerektiğini vurgulamıştır.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, tgrthaber.com’a son dönemde hazırlanan kira sözleşmelerinde ciddi değişiklikler yaşandığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün yapılan kira kontratları artık çok daha detaylı hazırlanıyor. Hem kiracı hem de mülk sahibi açısından bağlayıcılığı yüksek sözleşmeler ortaya çıkıyor. Taraflar imza attığı anda o maddeler hukuki olarak geçerli hale geliyor. Sözleşme ihlalleri ise tahliyeye kadar gidebiliyor.”

YENİ SÖZLEŞMELERDE KİRACIYI İLGİLENDİREN MADDELER

Kontratlarda son dönemde yer alan bazı maddeler öne çıktı. Özellikle yeni sözleşmelerde kiracı, evi sadece bildirdiği kişi sayısına göre kullanıyor. Eğer kişi sayısı artarsa tahliye sebebi sayılabiliyor. Bazı sözleşmelerde kiracının evi tahliye ederken boya yapılmış, parkeler cilalanmış ve mermerler parlatılmış şekilde teslim etmesi şart koşuluyor. Kira ödemesinin gecikmesi halinde yüzde 5 gecikme faizi uygulanırken, aidat gecikmelerinde de benzer faiz maddeleri kontratlara ekleniyor.

Elektrik, su, doğalgaz, aidat, personel maaşları, SGK giderleri, kıdem tazminatı fonu gibi birçok kalem doğrudan kiracının sorumluluğuna bırakılıyor. Bunun yanında tesisat, kalorifer, elektrik ve su sistemleri dahil olmak üzere birçok bakım ve onarım yükümlülüğü de kiracıya aktarılıyor.

Tadilat maddeler sözleşmelerde dikkat çeken başka bir konu olurken, kiracı yaptığı masrafı geri talep etmiyor, değer artışı istemiyor.

SİTE YAŞAMINA YÖNELİK KURALLAR

Site yaşamına yönelik kurallar da artık kira kontratlarının içinde yer alıyor. Balkonda barbekü yapılmaması, çamaşır asılmaması, anten takılmaması, gürültü yapılmaması, evde spor aleti kullanılmaması ve kapı önüne ayakkabı bırakılmaması gibi maddeler sık görülmeye başladı.

Bazı sözleşmelerde site kurallarına uyulmaması halinde kiracıya üç gün süre verildiği, kurallara devam edilmesi durumunda tahliye şartının devreye girdiği görülüyor. Tahliye taahhütnamesi, kefil şartı ve konut sigortası zorunluluğu da artık yeni dönem kira kontratlarının standart maddeleri arasında yer almaya başladı.

‘’ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİNE DÖNDÜ’’

Şenay Araç, özellikle kiracıların sözleşmeleri imzalamadan önce tüm maddeleri dikkatle okuması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden kira kontratları birkaç sayfalık standart evraklardı. Bugün ise neredeyse özel hukuk sözleşmesine döndü. İnsanlar bazen okumadan imza atıyor ama sonrasında ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Her madde dikkatlice incelenmeli.”

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kira sözleşmelerine yeni maddelerin eklenmeye devam edeceğini ve özellikle site yaşamı ile ilgili kuralların daha da artacağını belirtiyor.