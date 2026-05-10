Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

"Mucize kür" tuzağına dikkat! Ter kokusuyla doğal yollarla mücadele ederken cildinizden olabilirsiniz

Güneş yüzünü sonunda gösterdi, hava sıcaklıkları artmaya başladı. Hal böyle olunca ter kokusuyla mücadele de yine ön plana çıkan konulardan biri haline geldi. Terlemeyi önlemek veya ter kokusunun önüne geçmek için farklı yöntemler uygulanırken, sosyal medyada son günlerde kişinin teninin güzel kokmasını sağlayacağı iddia edilen kürler popüler hale geldi. Peki, böyle bir şey mümkün mü? Yediklerimiz ya da içtiklerimiz ten kokusunu etkiler mi? Tgrthaber.com Editörü Şenay Yurtalan ile konuşan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, ter kokusunun sadece hijyen ile ilgili olmadığını belirtti ve temiz bir ten kokusu için yapılabilecekleri aktardı.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 14:22

özellikle yaz aylarında can sıkıcı bir hal alabiliyor. Her gün duş alınsa bile oluşabilen kokular kişinin özgüvenine ciddi bir darbe vuruyor. Bu nedenle de hem hem de tıbbi açıdan birçok farklı yöntem deneniyor. Uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, Tgrthaber.com Editörü Şenay Yurtalan'a yaptığı açıklamada insanları sosyal medyada yer alan kürlere karşı uyardı. Ter kokusunu önlediği iddia edilen kürlerin bilimsel bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Tatlıparmak, temiz bir ten kokusuna sahip olmak için yapılması gerekenleri aktardı.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, ter kokusunun sadece hijyenle değil, beslenme, stres, hormonlar ve metabolizma ile de ilişkili olduğunu belirterek, bilimsel dayanağı olmayan sosyal medya kürlerine karşı uyardı ve etkili tedavi yöntemlerini aktardı.
Terin kendisi çoğu zaman kokusuzdur; koku, terin ciltteki bakterilerle birleşmesi sonucu ortaya çıkar.
Kırmızı et, sarımsak, soğan, yoğun baharat, alkol ve fazla kafein ter kokusunu artırabilirken, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, bol su tüketimi daha fresh bir ten kokusuyla ilişkilidir.
Günlük alışkanlıkları düzenlemek, düzenli duş almak, pamuklu ve nefes alan kıyafetler tercih etmek, yeterli su içmek ve stres yönetimi ter kokusuyla mücadelede önemlidir.
Sosyal medyadaki limon, karbonat veya sirke gibi yöntemler bilinçsiz kullanıldığında ciltte tahrişe yol açabilir.
Ter kokusu için güçlü antiperspirantlar (alüminyum klorür içerenler), el ve ayak terlemesi için iyontoforez, koltuk altı terlemesi için ise botoks gibi klinik yöntemler etkili olabilir.
Yoğun terleme ve kötü koku bazen hormonal problemler, tiroid hastalıkları, metabolik durumlar veya aşırı terleme hastalığı gibi altta yatan nedenlere bağlı olabilir ve dermatolojik destek almak önemlidir.
"SADECE HİJYENLE ALAKALI DEĞİL"

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, ter kokusunun nedenlerini aktarırken alışkanlıklarının vücut kokusunu etkileyebileceğine dikkat çekti. “Aslında sanılanın aksine terin kendisi çoğu zaman kokusuzdur.” diyen Tatlıparmak, “Yani ortaya çıkan koku, terin ciltteki bakterilerle birleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Tükettiğimiz bazı gıdaların içindeki bileşenler de ter yoluyla dışarı atıldığı için bu kokunun daha yoğun ya da daha hafif hissedilmesine neden olabiliyor.

Özellikle yaz aylarında hastalarından bu konuda çok fazla soru aldığını belirten Tatlıparmak, “Birçok kişi bu durumun sadece hijyenle ilgili olduğunu düşünüyor ama aslında beslenme düzeni, stres seviyesi, hormonlar ve metabolizma da sürecin bir parçası.” İfadelerini kullandı.

TEK BİR BESİNLE GÜZEL KOKMAK MÜMKÜN MÜ?

Sosyal medyada anlatıldığı gibi tek bir besinle güzel kokmanın mümkün olmadığına dikkat çeken uzman isim, beslenmenin vücut kokusu üzerinde etkisi olduğunun bilimsel bir gerçek olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak bazı gıdaların ter kokusunu belirgin şekilde artırabildiğine dikkat çekti ve

“Özellikle kırmızı et, sarımsak, soğan, yoğun baharat tüketimi, alkol ve fazla kafein daha ağır bir vücut kokusuna neden olabiliyor. Buna karşılık sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, bol su tüketimi ve daha dengeli bir diyet genellikle daha fresh bir ten kokusuyla ilişkilendiriliyor.

Özellikle antioksidan açısından zengin yeşil sebzeler, su oranı yüksek gıdalar ve düzenli su tüketimi vücudun daha dengeli çalışmasına destek olabiliyor.” Şeklinde konuştu.

TER KOKUSUYLA DOĞAL YOLLARLA MÜCADELE MÜMKÜN MÜ?

Ter kokusuyla mücadelede ilk adımın her zaman günlük alışkanlıkları düzenlemek olduğuna dikkat çeken Tatlıparmak, “Düzenli duş almak, terin ciltte uzun süre kalmasını önlemek, pamuklu ve nefes alan kıyafetler tercih etmek oldukça önemli.

Yeterli su içilmesi ve stres yönetimi de bazı kişilerde ter kokusunun belirgin şekilde azalmasına yardımcı olabiliyor. Sosyal medyada sık gördüğümüz limon, karbonat veya sirke gibi yöntemler ise kısa süreli etki gösterebilse de bilinçsiz kullanımda genellikle ciltte tahrişe yol açabiliyor.” dedi.

TER KOKUSU İÇİN KLİNİK YÖNTEMLER

Özellikle yaz aylarında kliniğine başvuran hastalarından en sık duyduğu konulardan birinin yoğun terleme nedeniyle sosyal hayatta rahatsız hissetmeleri olduğunu belirten Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, “Bazı hastalarım gün içinde birkaç kez kıyafet değiştirmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bazıları ise tokalaşmaktan bile çekindiklerini ifade ediyor. Bu noktada kişiye uygun medikal çözümler gerçekten yaşam kalitesini ciddi şekilde artırabiliyor.

İlk basamakta genellikle güçlü antiperspirantlar tercih ediyoruz. Özellikle alüminyum klorür içeren ürünler ter bezlerini geçici olarak baskılayarak terlemeyi azaltabiliyor. Hafif ve orta düzey terleme yaşayan kişilerde oldukça faydalı sonuçlar görüyoruz. Ancak hassas ciltlerde zaman zaman yanma veya tahriş gelişebildiği için kontrollü kullanım önemli.” Değerlendirmesinde bulundu.

EL VE AYAK TERLEMESİ İÇİN İYONTOFOREZ

El ve ayak terlemesi yaşayan hastalarda ise iyontoforez yönteminin öne çıktığını belirten Tatlıparmak, “Hastalarımdan bu yöntemi ilk duyduklarında çekinenler oluyor ama aslında oldukça konforlu bir uygulama. Düşük seviyeli elektrik akımıyla ter bezlerinin çalışması azaltılıyor ve özellikle avuç içi terlemesinde başarılı sonuçlar alınabiliyor.” şeklinde konuştu

BOTOKS KOLTUKALTI TERLEMESİNDE DAHA ETKİLİ

Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak en sık yaptığı ve oldukça etkili uygulamaların başında ise terleme botoksu yer aldığını ifade etti. “Özellikle koltuk altı terlemesi yaşayan hastalarda çok etkili sonuçlar görüyoruz. Botoks, ter bezlerine giden sinyalleri geçici olarak durdurarak terlemeyi ciddi oranda azaltıyor. İşlem kısa sürüyor, sosyal hayata dönüş çok hızlı oluyor ve çoğu hastam özellikle yaz aylarında büyük rahatlama yaşadığını söylüyor. Bu ara özellikle düğün ve yaz sezonu yaklaşırken terleme botoksuna olan talebin belirgin şekilde arttığını söyleyebilirim.

Daha ileri vakalarda ağızdan ilaç tedavileri veya cihaz uygulamaları da değerlendirilebilir. Ancak burada önemli olan, tedavinin kişiye özel planlanması.

“MUZİCE KÜRLERİN BİLİMSEL BİR KARŞLIĞI YOK”

Ter kokusu çoğu zaman basit bir problem gibi görüldüğünü ama gözlemlerine göre bazı kişilerde sosyal hayatı ciddi şekilde etkileyebildiğinin altını çizen Tatlıparmak, “Özellikle yaz aylarında kişiler özgüven kaybı yaşayabiliyor, sosyal ortamlarda rahatsız hissedebiliyor ve günlük yaşam konforları düşebiliyor. Burada en önemli nokta, sosyal medyada dolaşan her öneriye bilinçsizce yaklaşmamak. Özellikle “mucize kür” gibi sunulan yöntemlerin çoğunun bilimsel karşılığı yok.

Bazı doğal ürünler yanlış kullanıldığında ne yazık ki cilt bariyerine zarar verebiliyor. Ayrıca yoğun terleme ve kötü koku bazen yalnızca sıcak havaya bağlı olmayabiliyor. Hormonal problemler, tiroid hastalıkları, metabolik durumlar veya aşırı terleme hastalığı gibi altta yatan nedenler de değerlendirilmelidir. Bu nedenle uzun süredir devam eden ve yaşam kalitesini etkileyen durumlarda terleme sorunundaki altta yatan nedeni bulmak için mutlaka dermatolojik destek almak gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

