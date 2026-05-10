AÖF final soru kitapçıkları ve cevap anahtarı nereden sorgulanır yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları hafta sonu tamamlandı. AÖF sınavına katılan öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından gözler resmî sonuç takvimine çevrilecek. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihlerinden sonraki 15 gün içerisinde duyuruyor. Bu süreçte optik formların okunması ve itiraz değerlendirmeleri tamamlanıyor. Sınav sonuçlarının mayıs ayının son haftasına kadar ilan edilmesi ve öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sonuç bilgilerini her zaman olduğu gibi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden takip edebilecek. Peki, AÖF soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman duyurulacak?

AÖF CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmî cevap anahtarı paylaşılmamış olsa da soru kitapçıkları ile cevapların, sınav oturumlarının sona ermesinin ardından kısa süre içinde ANADOLUM e-Kampüs sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi cevap anahtarlarının hafta başında yayımlanabileceği ifade ediliyor. Anadolu Üniversitesi’nin açıklamalarına göre sınav soru ve cevapları Anadolu Mobil ve e-Kampüs Sistemi üzerinden yayımlanırken, sınav sonuçları ise sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra ilan ediliyor.

AÖF CEVAP ANAHTARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında erişim işlemleri iki ayrı kanal aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Adaylar, Anadolu e-Kampüs adresinden ya da Anadolu Mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabiliyor. Sisteme giriş işleminin ardından ders içerikleri bölümünden ilgili sınavın soru ve cevaplarına ulaşılabiliyor. Böylece öğrenciler, sonuçlar açıklanmadan önce kaç doğru ve kaç yanlış yaptıklarını büyük ölçüde tespit etme fırsatı elde ediyor.