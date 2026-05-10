Mert Nobre Gönüllüler takımına geçti! Ünlüler takımı şaşkına döndü

Survivor 2026 sezonunda ada dengelerini değiştirecek önemli bir karar alındı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Osman Can Ural’ın elenmesinin ardından Gönüllüler takımının güç kaybettiğini ve yeni bir takım değişikliği yapılacağını açıkladı. Ilıcalı’nın duyurusuna göre Mert Nobre, Gönüllüler takımına geçecek. Bu gelişme Ünlüler takımında büyük şaşkınlık oluştururken, sosyal medyada Ramazan Sarı’nın Ünlüler takımına dahil olacağı iddiaları gündem oldu. Yarışmadaki bu değişimin ilerleyen oyunlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu haline geldi.
Survivor 2026 yarışmasında veda eden Osman Can Ural’dan sonra adada dengeler değişti. Can Berkay Ertemiz’inde Gönüllüler takımına geçmesiyle oyundaki dengeler alt üst oldu. Acun Ilıcalı akşam yayınlanacak olan ada konseyinde Mert Nobre’nin Gönüllüler takımına geçeceğini duyurdu.
Takım arkadaşları ve Mert Nobre duyduğu haber karşısında şaşkına döndü. Mert Nobre’nin Gönüllüler takımına geçmesi Ünlüler takımının zayıflamasına neden olacak mı? Mert Nobre’nin diğer takıma geçmesiyle adadaki dengeler daha da karmaşık bir hal mi alacak?
Mert Nobre’nin Gönüllüler takımından biriyle yer değiştireceğinin bilinmesiyle sosyal medyada tahminler başladı. Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı’nın aldığı karara tepki gösterdi. Yer değişikliğinin halk oylamasıyla olması gerektiğini ve bu kasıtlı olarak yaptığına dair eleştiriler geldi.
Kullanıcılar gönüllüler takımından Ramazan Sarı’nın Ünlüler takımına geçeceğine dair de tahminlerde bulundu. Ramazan’ın karşı tarafa geçmesiyle Sercan Yıldırım ve Ramazan Sarı arasındaki gerilim ne olacak? Ünlüler takımı üst üste aldığı galibiyet serisini Ramazan Sarı ile devam ettirebilecek mi? İzleyicilerin kafasındaki tüm bu soruların cevabı Survivor 2026 yarışmasını ilerleyen bölümlerinde netleşecek.
