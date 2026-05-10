Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Mert Nobre Gönüllüler takımına geçti! Ünlüler takımı şaşkına döndü

Acun Ilıcalı ada konseyinde Ünlüler Gönüllüler takımı şaşırtan bir haber duyurdu. Osman Can Ural’ın elenmesinin ardından Gönüllüler takımının zayıflaması ve sürekli oyun kaybetmesi adadaki dengeleri değiştirdi. Ilıcalı, Mert Nobre’nin Gönüllüler takımından bir kişiyle yer değiştireceğini duyurdu. Ünlüler takımı şok yaşadı. Gönüllüler takımın Ramazan Sarı Ünlüler takımına geçeceğine dair iddialar sosyal medyada viral oldu.

Mert Nobre Gönüllüler takımına geçti! Ünlüler takımı şaşkına döndü
Survivor 2026 sezonunda ada dengelerini değiştirecek önemli bir karar alındı. Ada konseyinde konuşan , Osman Can Ural’ın elenmesinin ardından Gönüllüler takımının güç kaybettiğini ve yeni bir takım değişikliği yapılacağını açıkladı. Ilıcalı’nın duyurusuna göre , Gönüllüler takımına geçecek. Bu gelişme Ünlüler takımında büyük şaşkınlık oluştururken, sosyal medyada ’nın Ünlüler takımına dahil olacağı iddiaları gündem oldu. Yarışmadaki bu değişimin ilerleyen oyunlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu haline geldi.

Mert Nobre Gönüllüler takımına geçti! Ünlüler takımı şaşkına döndü

Survivor 2026'da Osman Can Ural'ın elenmesinin ardından Mert Nobre Gönüllüler takımına geçerken, sosyal medyada Ramazan Sarı'nın Ünlüler takımına geçeceği iddiaları gündeme geldi.
Survivor 2026'da Osman Can Ural'ın elenmesiyle ada dengeleri değişti.
Acun Ilıcalı, Mert Nobre'nin Gönüllüler takımına geçeceğini duyurdu.
Sosyal medyada Ramazan Sarı'nın Ünlüler takımına geçeceği iddiaları konuşuluyor.
ACUN ILICALI YARIŞMACILARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Survivor 2026 yarışmasında veda eden Osman Can Ural’dan sonra adada dengeler değişti. Can Berkay Ertemiz’inde Gönüllüler takımına geçmesiyle oyundaki dengeler alt üst oldu. Acun Ilıcalı akşam yayınlanacak olan ada konseyinde Mert Nobre’nin Gönüllüler takımına geçeceğini duyurdu.

Takım arkadaşları ve Mert Nobre duyduğu haber karşısında şaşkına döndü. Mert Nobre’nin Gönüllüler takımına geçmesi Ünlüler takımının zayıflamasına neden olacak mı? Mert Nobre’nin diğer takıma geçmesiyle adadaki dengeler daha da karmaşık bir hal mi alacak?

ÜNLÜLER’E RAMAZAN SARI MI GEÇECEK?

Mert Nobre’nin Gönüllüler takımından biriyle yer değiştireceğinin bilinmesiyle sosyal medyada tahminler başladı. Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı’nın aldığı karara tepki gösterdi. Yer değişikliğinin halk oylamasıyla olması gerektiğini ve bu kasıtlı olarak yaptığına dair eleştiriler geldi.

Kullanıcılar gönüllüler takımından Ramazan Sarı’nın Ünlüler takımına geçeceğine dair de tahminlerde bulundu. Ramazan’ın karşı tarafa geçmesiyle Sercan Yıldırım ve Ramazan Sarı arasındaki gerilim ne olacak? Ünlüler takımı üst üste aldığı galibiyet serisini Ramazan Sarı ile devam ettirebilecek mi? İzleyicilerin kafasındaki tüm bu soruların cevabı yarışmasını ilerleyen bölümlerinde netleşecek.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
  • Can Berkay Ertemiz
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 4 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 4 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
