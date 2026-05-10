Survivor 2026 sezonunda ada dengelerini değiştirecek önemli bir karar alındı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Osman Can Ural’ın elenmesinin ardından Gönüllüler takımının güç kaybettiğini ve yeni bir takım değişikliği yapılacağını açıkladı. Ilıcalı’nın duyurusuna göre Mert Nobre, Gönüllüler takımına geçecek. Bu gelişme Ünlüler takımında büyük şaşkınlık oluştururken, sosyal medyada Ramazan Sarı’nın Ünlüler takımına dahil olacağı iddiaları gündem oldu. Yarışmadaki bu değişimin ilerleyen oyunlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu haline geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mert Nobre Gönüllüler takımına geçti! Ünlüler takımı şaşkına döndü Survivor 2026'da Osman Can Ural'ın elenmesinin ardından Mert Nobre Gönüllüler takımına geçerken, sosyal medyada Ramazan Sarı'nın Ünlüler takımına geçeceği iddiaları gündeme geldi. Survivor 2026'da Osman Can Ural'ın elenmesiyle ada dengeleri değişti. Acun Ilıcalı, Mert Nobre'nin Gönüllüler takımına geçeceğini duyurdu. Sosyal medyada Ramazan Sarı'nın Ünlüler takımına geçeceği iddiaları konuşuluyor.

ACUN ILICALI YARIŞMACILARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Survivor 2026 yarışmasında veda eden Osman Can Ural’dan sonra adada dengeler değişti. Can Berkay Ertemiz’inde Gönüllüler takımına geçmesiyle oyundaki dengeler alt üst oldu. Acun Ilıcalı akşam yayınlanacak olan ada konseyinde Mert Nobre’nin Gönüllüler takımına geçeceğini duyurdu.

Takım arkadaşları ve Mert Nobre duyduğu haber karşısında şaşkına döndü. Mert Nobre’nin Gönüllüler takımına geçmesi Ünlüler takımının zayıflamasına neden olacak mı? Mert Nobre’nin diğer takıma geçmesiyle adadaki dengeler daha da karmaşık bir hal mi alacak?

ÜNLÜLER’E RAMAZAN SARI MI GEÇECEK?

Mert Nobre’nin Gönüllüler takımından biriyle yer değiştireceğinin bilinmesiyle sosyal medyada tahminler başladı. Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı’nın aldığı karara tepki gösterdi. Yer değişikliğinin halk oylamasıyla olması gerektiğini ve bu kasıtlı olarak yaptığına dair eleştiriler geldi.

Kullanıcılar gönüllüler takımından Ramazan Sarı’nın Ünlüler takımına geçeceğine dair de tahminlerde bulundu. Ramazan’ın karşı tarafa geçmesiyle Sercan Yıldırım ve Ramazan Sarı arasındaki gerilim ne olacak? Ünlüler takımı üst üste aldığı galibiyet serisini Ramazan Sarı ile devam ettirebilecek mi? İzleyicilerin kafasındaki tüm bu soruların cevabı Survivor 2026 yarışmasını ilerleyen bölümlerinde netleşecek.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Sude Demir

Seda Albayrak

Can Berkay Ertemiz

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR