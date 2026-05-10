Survivor 2026’da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor 10 Mayıs 2026 ödül oyunu kazananı
Survivor 10 Mayıs 2026 akşamı oynanan ödül oyunu büyük heyecana sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, kritik mücadelede ödülü kazanmak için parkurda kıyasıya yarıştı. Rekabetin üst seviyeye çıktığı gecede yarışmacılar hem hız hem de denge performanslarıyla dikkat çekti. İzleyiciler ise “Survivor 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kazanan takımın yaşayacağı ödül keyfi, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Survivor 2026 sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. 10 Mayıs 2026 akşamı ekranlara gelen ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir rekabet yaşandı. Yarışmacılar zorlu parkurda avantaj elde etmek için tüm güçlerini ortaya koyarken, oyun boyunca başa baş mücadele dikkat çekti. Yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan takımın sonucu henüz net olarak açıklanmadı. Peki, Survivor 10 Mayıs 2026 ödül oyununu hangi takım kazandı?
HABERİN ÖZETİ
Survivor 2026’da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor 10 Mayıs 2026 ödül oyunu kazananı
Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2026'da 10 Mayıs 2026 akşamı oynanan ödül oyunu ve eleme adayları hakkında bilgiler yer almaktadır.
10 Mayıs 2026 akşamı oynanan ödül oyununu kazanan takım henüz net olarak açıklanmadı.
9 Mayıs 2026 akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, bütün kadın yarışmacılarını eleme potasına ekledi.
Nagihan Karadere ve Seda Albayrak da eleme potasına girdi.
5 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı Seda Albayrak, 4 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı ise Beyza Gemici oldu.
Survivor 2026 Kırmızı takım ve Mavi takım kadroları ile şu ana kadar vedan eden yarışmacıların listesi verildi.
Bireysel dokunulmazlık alan yarışmacılar arasında Mert Nobre, Seda Albayrak ve Ramazan Sarı yer alıyor.
SURVİVOR 10 MAYIS 2026 ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 10 Mayıs 2026 ödül oyunu kazananı ilerleyen saatlerimizde açıklayacağız. Takipte kalın.
9 MAYIS 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
9 Mayıs 2026 akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler bütün kadın yarışmacılarını eleme potasına ekledi. Nagihan Karadere ve Seda Albayrak'ın da eleme potasına girmesiyle rekabet daha da kızıştı. Kader Konseyinde hangi yarışmacının Survivor 2026'ya devam edeceği ise merak ediliyor.
5 MAYIS 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
5 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı Seda Albayrak oldu.
SURVİVOR 4 MAYIS 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?
4 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı Beyza Gemici oldu.
SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Bayhan Gürhan
Deniz Çatalbaş
Nefise Karatay
Sercan Yıldırım
Mert Nobre
Lina Hourieh
Murat Arkın
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu
Ramazan Sarı
Beyza Gemici
Barış Murat Yağcı
Nagihan Karadere
Sude Demir
Seda Albayrak
Can Berkay Ertemiz
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR
Dilan Çıtak
Keremcem Dürük
Selen Görgüzel
Erkan Bilben
Tuğçe Melis Demir
Doğuş
Meryem Boz
Eren Semerci
Büşra Yalçın
Onur Alp Çam
Nisanur Güler
Serhan Onat
Gözde Bozkurt
Engincan Tura
Seren Ay Çetin
Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR