Donald Trump kameralar önünde uyukladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray Oval Ofis’te düzenlenen resmi bir etkinlik sırasında uyukladığı anlar, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Aralarında Dr. Mehmet Öz’ün de bulunduğu üst düzey katılımcıların konuşma yaptığı sırada gözlerini kapatan ve kısa süreli uykuya dalan Trump’ın o halleri, basın mensuplarının kameralarına anbean yansıdı. Yeni bir internet sitesinin duyurulduğu etkinlikte, son dönemde benzer durumları sıkça yaşayan başkanın sağlık durumu ve yorgunluğuyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan ve ABD medyasında "başkanlık yorgunluğu" olarak yorumlanan görüntüler sonrası Beyaz Saray kanadından henüz resmi bir açıklama gelmezken, Trump’ın kürsüdeki uykulu tavrı günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.