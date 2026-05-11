Trump’tan şoke eden 'Kürtler' çıkışı: "Sadece alıyorlar, alıyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD'nin İran'ın savaşın sonlandırılmasına yönelik teklifini reddetmesine ilişkin soru üzerine Trump, İran'ın sunduğu teklifin asla kabul edilemez olduğunu söyledi. Trump, "İnsanlar sürekli ‘Bir planı var mı?' diyor. Tabii ki bir planım var. Hem de şimdiye kadarki en iyi plan. İran, askeri olarak bütünüyle mağlup edildi. Ellerinde çok az şey kaldı. Muhtemelen bu süre içinde biraz toparlanmışlardır ama bunu da yaklaşık bir gün içinde değiştirebiliriz" dedi.

Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Çok dengesiz ve tehlikeliler. Orada yaşananlar korkunç. Son iki ayda 42 bin kişi öldürdüler. En azından bildiğimiz sayı bu. 42 bin kişi. Geçtiğimiz hafta da çok sayıda insan öldürdüler ama bir ay, bir buçuk ay önce 42 bin kişi öldürdüler" dedi.

İran'a ilişkin açıklamalarında Trump, "Plan çok basit. Abluka, her şeyden önce askeri bir dehanın parçasıydı. Venezuela'da yapılanların askeri bir deha olması gibi" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BASKI YOK, TAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ"

ABD'nin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek dünyaya hizmet ettiğini savunan Trump, "Bir süre sonra bundan sıkılacağımı, bunalacağımı, baskı altında kalacağımı düşünüyorlar. Hiçbir baskı yok. Tam bir zafer kazanacağız. Zaten teorik olarak askeri açıdan tam bir zafer elde ettik" dedi.

Trump, "Donanmaları imha oldu. 159 gemileri vardı, şimdi sıfır gemileri var. Etrafta dolaşan küçük sürat tekneleri kaldı. Onlardan da günde sekizer tane vurduk. Hava kuvvetleri yok, hava savunmaları yok" ifadelerini kullandı.

"BU APTALCA BİR TEKLİF VE KİMSE BUNU KABUL ETMEZ"

İran'ın müzakere etmek istediğini fakat ABD'ye sunduğu teklifin "aptalca" olduğunu belirten Trump, "Bu aptalca bir teklif ve kimse bunu kabul etmez" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden'a eleştirilerini sürdüren Trump, "Gerçi Obana kabul ederdi. Biden da kabul ederdi. Onların zamanında kabul ettikleri, çok daha kötüydü" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarından övgüyle söz eden Trump, "Onları gerçekten çok sert vurduk" dedi.

Trump, İran'ın elindeki nükleer kaynakların ABD'ye teslim edilmesine ilişkin, "İran bana 'nükleer tozu' alacağımızı ama bunu (yer altından) bizim çıkarmamız gerekeceğini söyledi" dedi.

ABD Başkanı, "Çünkü tesis o derece imha edildi ki, dünyada onu çıkarabilecek sadece bit ya da iki ülke var. O kadar derinde ve öylesine sert bir şekilde vuruldu ki, onu taşımaya uygun ekipmanları yok" şeklinde konuştu.

Trump, İranlıların bu materyalleri sadece ABD ve Çin'in çıkarabileceğini söylediklerini aktardı. Bu açıklamaların ABD'nin İran ile zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda anlaştığı manasına mı geldiği sorusuna Trump, "İki gün önce bunu kabul ettiler. ‘Onu sizin almanız gerekecek' dediler. Birlikte hareket edecektik ama fikirlerini değiştirdiler. Çünkü bunu belgeye koymamışlardı" dedi.

Trump, "Bizimle aynı fikirde oluyorlar, sonra geri adım atıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA ILIMLILAR VE RADİKALLER OLMAK ÜZERE İKİ GRUP VAR"

İran'da barışa ulaşılabilecek bir liderlik olup olmadığı sorusu üzerine Trump, "İran'da ılımlılar ve radikaller olmak üzere iki grup var. Bence ılımlılar artık daha fazla saygı görüyor. Radikaller, sonuna kadar savaşmak istiyor. Ancak bu, çok kısa sürecek bir savaş olurdu" dedi.

"KÜRTLER KONUSUNDA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Trump, "Protestolara karşı uygulanan vahşet ortada. İnsanlar sokağa çıkmak istiyor ama silahları yok. Kürtlerin silah vereceğini düşünmüştük ama Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler sadece alıyor, alıyor ve alıyor. Kongre'de büyük itibara sahipler. Kongre, ‘Çok sert savaşıyorlar' diyor. Ancak para aldıklarında sert savaşıyorlar. Bu yüzden, Kürtler konusunda büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"ATEŞKESİN YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

İran ile ateşkese ilişkin bir soruya Trump, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.

"ÜLKEM İÇİN KURŞUNU GÖZE ALMAYA HAZIRIM"

İran'a yönelik operasyonun doğuracağı sonuçları bilerek bu operasyona kalkıştığını açıklarken, "Ülkem için kurşunu göze almaya hazırım" ifadelerini kullanan Trump, "Bu, özellikle de benim tarafımdan kullanıldığında, korkunç bir ifade. Ama öyle. Ülkem için kurşunu göze almaya hazırım" dedi.

Çatışmalar sırasında kimsenin İran'ın Körfez'deki komşularını vuracağını düşünmediğini söyleyen Trump, "Muazzam bir stratejik hataydı. O füzeleri boşa harcadılar" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran ile diplomatik çözümün mümkün olup olmadığına yönelik bir soruya, "Bence bu çok mümkün. Onlarla dört-beş kez anlaşmak zorunda kaldım. Fikirlerini değiştiriyorlar" cevabını verdi. Trump, "Liderleri çok onursuz insanlar" cevabını verdi.

"Xİ İLE HARİKA BİR İLİŞKİM VAR"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeden ne beklediği ve İran savaşının gündemi ne kadar değiştirdiği sorusu üzerine Trump, "Başkan Xi ile harika bir ilişkim var. Çok iş yapıyoruz" dedi.

Çin ile ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu da ifade eden Trump, "Bunu Hürmüz konusunda da görebilirsiniz. Petrollerinin büyük bir kısmını, yüzde 40'ını Hürmüz üzerinden alıyorlar. Hiç gemi gelmedi. O da bunun çözülmesini istiyor" dedi.

Xİ İLE TAYVAN KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEDİ

Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmede Tayvan'ın gündeme gelmesi ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Evet, her zaman gündeme gelir" şeklinde cevap verdi. Tayvan'a Japonya ve bölge ülkelerinden büyük destek olduğunu ifade eden Trump, "Bunu Başkan Xi ile konuşacağım. Bu konuşacağımız konulardan biri olacak" cevabını verdi.