Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Trump'tan yükselen benzin fiyatları için hamle: Vergiler askıya alınıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi sonrası federal benzin vergisini geçici olarak askıya almak istediğini açıkladı. Trump, “Benzin fiyatları düşünce vergi yeniden devreye girecek” diyerek uygulamanın geçici olacağını vurguladı. ABD’de benzinin ortalama galon fiyatı son bir yılda 3,14 dolardan 4,52 dolara yükselirken, planın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı gerektiği belirtildi.

Trump'tan yükselen benzin fiyatları için hamle: Vergiler askıya alınıyor
ABD Başkanı , İran'daki savaşın yol açtığı petrol fiyatlarındaki yükseliş karşısında federal benzin vergisini bir süreliğine kaldırma niyetini duyurdu..

BENZİN VERGİSİ ASKIYA ALINIYOR

Beyaz Saray'da basın toplantısında federal benzin vergisini askıya alıp almayacağının sorulması üzerine Trump, bunu yapacağını söyledi. Trump, söz konusu vergiyi ne kadar süreyle askıya alacağı sorusuna da "uygun olduğu sürece" yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran ile savaş sona erer ermez petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Trump, CBS News'e telefonla verdiği bir röportajda da 18 sentlik federal benzin vergisinin "bir süreliğine" durdurulmasını istediğini belirtti. Bunu "harika bir fikir" olarak tanımlayan Trump, "Evet, benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağız, benzin fiyatları düştüğünde ise verginin kademeli olarak yeniden devreye girmesine izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,52 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.

ABD basınındaki haberlere göre, federal benzin vergisinin askıya alınması için Kongre onayı gerekirken, Georgia, Indiana ve Utah gibi eyaletler, eyalet vergilerini geçici olarak kaldırma veya düşürme kararı almıştı.

