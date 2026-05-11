ABD lideri Trump'a suikast girişiminde bulunan Cole Tomas Allen suçsuz olduğunu iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ve kabine üyelerinin katıldığı bir etkinliğe silahlı saldırı düzenleyen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen 4 federal suçlamayla karşı karşıya kaldı. Washington'daki bir federal mahkemede kendini savunan Allen suçsuz olduğunu öne sürdü.
Federal savcılar, Allen'ı ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçladı. Allen ayrıca eyaletler arası ticarette suç işleme niyetiyle ateşli silah ve mühimmat taşımak, şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak ve federal bir kolluk görevlisine ölümcül bir silahla saldırmak suçlarından da yargılanıyor.
Sadece ABD Başkanı Trump'a suikast girişimiyle azami olarak ömür boyu hapis cezası alması beklenen Allen, tüm suçlamaları reddetti.
Geçtiğimiz ay Allen, elinde bir av tüfeğiyle Trump'ın oturduğu balo salonunun dışındaki Gizli Servis kontrol noktasından hızla geçti. Polis memurları ateş açarak beş el ateş etti ve Allen, silahla vurularak değil, ayağı takılıp yere düşmesi sonucu etkisiz hale getirildi.
Savcıların iddiasına göre, kaotik çatışma sırasında Allen, av tüfeğiyle ajanlara ateş açtı ve bir memuru kurşun geçirmez yeleğinden vurdu.
Polis memuru kısa süreliğine hastaneye kaldırıldı ancak ciddi bir yara almadı. Allen'ın avukatları, resmi davete katıldıkları gerekçesiyle Başsavcı Vekili Todd Blanche ve Washington DC Başsavcısı Jeanine Pirro'nun davadan çekilmeleri gerektiğini savundu.
Öte yandan eski bir Kaliforniya öğretmeni olan Allen, Washington Hilton'daki silahlı saldırı nedeniyle tutuklanmasının ardından geçen haftalarda intihar riskine karşı gözetim altına alındı ve 7/24 hücre hapsinde tutuldu.