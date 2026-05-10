Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor! İsrail, Lübnan'da ateşkesi tanımıyor
İran, ABD, İsrail savaşında Hürmüz Boğazı krizi çözüme kavuşmadı. İran Devrim Muhafızları, İran'ın petrol tankerleri ya da ticari gemilerine yönelik müdahaleye karşı ağır saldırılarla karşılık vereceklerini duyurdu. İranlı yetkililer, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
İRAN: TAHRAN'A YAPTIRIMLARA UYANLAR HÜRMÜZ'DE SORUN YAŞAYACAK!
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı başarılı şekilde yönettiğini savunan Ekreminiya, "Bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorunla karşı karşıya kalacak." dedi.
KATAR AÇIKLARINDA YÜK GEMİSİNE SALDIRI
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar açıklarında bir yük gemisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.
İRAN: HÜRMÜZ'DE SALDIRILARA AĞIR KARŞILIK VERİLECEK!
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran gemilerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı misilleme yapılacağını duyurarak, "İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulundu.