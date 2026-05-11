Şişli’de korkunç kaza: Geri gelen taksi yolun karşısına geçen kadını altına aldı!

Şişli Bomonti’de öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, pazar yerinden annesini almak isteyen bir taksi sürücüsü, yaptığı hatalı manevrayla dehşet saçtı. Aracını geri vitese takarak hızla manevra yapmaya çalışan sürücü, o esnada arkasından yürüyen yaşlı kadını fark etmeyerek altına alıp metrelerce sürükledi. Çevredeki esnaf ve vatandaşların çığlıkları üzerine duran taksinin altından çıkarılan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, vatandaşların kadını kurtarmak için otomobili havaya kaldırmaya çalıştığı anlar yürekleri ağza getirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

