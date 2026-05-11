Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz hafta açıkladı.
TÜİK'in açıkladığı Tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 son 12 aylık enflasyon ise 32,37 olarak gerçekleşti.
Bu verilerin ardından bazı bankalar mevduat faizlerinde değişikliğe gitti. 1 milyon liranın 32 günlük getisi yüzde 44 seviyesine ulaştı.
İşte banka banka 1 milyon liranın aylık kazancı...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28 bin 932 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Kazanç: 29 bin 836 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 836 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21 bin 179 TL
Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 30 bin 559 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 559 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 740 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 740 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 42,8
Net Kazanç: 30 bin 957 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 957 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 28 bin 397 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 30 bin 90 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 28 bin 106 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 106 TL.