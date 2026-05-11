Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 17:01
1
1 milyon TL aylık getiri

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz hafta açıkladı. 

TÜİK'in açıkladığı Tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 son 12 aylık enflasyon ise 32,37 olarak gerçekleşti.  

Bu verilerin ardından bazı bankalar mevduat faizlerinde değişikliğe gitti. 1 milyon liranın 32 günlük getisi yüzde 44 seviyesine ulaştı. 

İşte banka banka 1 milyon liranın aylık kazancı... 

2
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

3
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28 bin 932 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

 

4
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

 

5
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Kazanç: 29 bin 836 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 836 TL

6
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21 bin 179 TL
Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

 

7
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

8
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

 

9
1 milyon liranın aylık getirisi

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

 

 

10
1 milyon TL'nin aylık getirisi

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

 

 

11
denizbank aylık faiz 1 milyon tl

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 30 bin 559 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 559 TL

 

 

12
1 milyon TL aylık getiri

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 740 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

 

13
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 740 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

 

14
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42,8
Net Kazanç: 30 bin 957 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 957 TL

 

15
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 28 bin 397 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL

16
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 30 bin 90 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL

 

17
Mevduat getirisi uçtu! İşte 1 milyon liranın aylık kazancı

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 28 bin 106 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 106 TL.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.