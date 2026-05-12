Ekiplerin alkollü sürücü ile imtihanı kameraya yansıdı: Polise sarılıp saklanmaya çalıştı, cezası ağır oldu

Aksaray’da yasal sınırın 5 katından fazla alkol alarak direksiyon başına geçen bir sürücü, kaza yaptıktan sonra olay yerinde polislere film sahnelerini aratmayan anlar yaşamasına sebep oldu. Küçük Bölcek Mahallesi’nde kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan 58 yaşındaki E.K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak için ilginç bir yönteme başvurdu; ayakta durmakta zorlanınca yakındaki bir polis memuruna sarılarak kendini gizlemeye çalıştı. Yağmur altında defalarca yere düşen sürücü ve kendisine müdahale edilmesine öfkelenerek polislerle tartışan arkadaşı V.K., ekipler tarafından güçlükle etkisiz hale getirildi.
Hastanede yapılan kan tahlilinde 2.68 promil alkollü olduğu kesinleşen sürücüye, alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten yaklaşık 150 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.