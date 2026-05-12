Faciaya ramak kala! Tırın öğrenci servisleriyle tehlikeli manevrası kamerada

Nevşehir’de seyir halindeki bir tır, kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine çarpmamak için ani şerit değiştirince başka bir öğrenci servisini teğet geçti. O anlar araç kamerasına ve KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. Trafik ekiplerince araç sürücüsüne toplam 21 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü hakkında ayrıca işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

