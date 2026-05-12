2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 'Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz.' dedi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuşarak bayram ikramiyesi için beklenen tarihi duyurdu.