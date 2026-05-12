Bugün piyasalar sallanacak! İslam Memiş altın, gümüş ve borsa yatırımcısı için bomba saati açıkladı

Türk lirası borcu işçilikli altın

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, genç çiftlere hem finansal okuryazarlık hem de yatırım disiplini konusunda dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Altın tercihlerinden ortak hesap yönetimine, BES birikiminden borsa beklentilerine kadar birçok başlıkta konuşan Memiş, özellikle “işçilikli altın” konusunda önemli uyarılar yaptı.

Düğün sezonu

Memiş, “Düğün sezonu başladı. Genç çiftlerimize her yıl böyle uyarılar yapıyoruz. En azından dikkate alırlar. Belki finansal okuryazarlığında biraz biraz daha manevi telkin verelim, onları yalnız bırakmayalım diye böyle uyarılar yapıyoruz.” dedi.

altın

Altın alışverişinde gençlerin sık hata yaptığını söyleyen Memiş, kullanılmayacak takıların zarar oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Mesela düğün yapacak çiftlerimize diyoruz ki eğer kuyumcuya gittiğiniz zaman altın alıp alışveriş yaptığınız zaman eğer kullanmayacağınız bir altın tercih ederseniz bu sizin için zarar. Yani en azından düğünden sonra kullanabileceğiniz bir altınınız olsun.”
 

Gösterişli ve işçilik maliyeti yüksek altın

Gösterişli ve işçilik maliyeti yüksek ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Eğer böyle çok altın takısını seven bir genç değilseniz veya bir çift değilseniz kesinlikle gidip işçilikli altınlar almayın. Farklı işçiliksiz altınlara yatırım yapın" dedi.
 

altının uzun vadeli değer artışı

Toplumda yaygın olan “düğün altınlarını bozdurup borç ödeme” alışkanlığını da eleştiren Memiş, altının uzun vadeli değer artışına dikkat çekti.

altın takılar

“Şimdi genelde şey düşüncesi var. Hani altın takılarımız var, düğünden sonra bozarız, borcumuzu kapatırız. Bu tamamen yanlış. Çünkü hep böyle öğrettiler gençlere, hep böyle yaparsınız diye.”
 

altın takıları

Ailelerin de gençleri bu yönde yönlendirdiğini belirten Memiş, “Aileler dedi ki altın takıları bozarsınız, borcunuzu da ödersiniz. Çünkü her yıl yüzde elli, yüzde yüz getiri var altın tarafında. Bu getiriyi çöpe atmamak lazım.”
 

TL BORÇLANAN ŞANSLI

“Mümkün olduğunca düğünden önce TL borçlanmak lazım. TL borçlanmak candır bu ortamda.”
 

ortak bir hesap

Yeni evlenecek çiftlere finansal şeffaflık çağrısı yapan Memiş, “Genelde çiftlere diyorum ki ortak bir hesabınız olsun ve bu ortak hesabınızda birbirinizi kontrol edin. Harcamalarınızı, gelirinizi, giderinizi.”
 

finansal kumar bağımlısı

Eşlerden birinin gizli borç veya bağımlılık geliştirebileceğine dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:

“Bir finansal kumar bağımlısı olabilir eşlerden biri ki oluyor, raporlarını yazıyoruz, çok ciddi problemler oluyor. En azından eşler birbirini takip eder. Kim ne getirdi, kim ne götürdü? Hesaplarda ne var? Herkes gizli gizli işler yapabiliyor.”

 

KÖY EVİ YERİNE KİRA GETİRECEK EV

Genç yaşta köy evi ya da yazlık yatırımı yapılmasını da tartışmalı bulan Memiş, kira getirisi sağlayacak küçük metrekareli konutların daha mantıklı olabileceğini dile getirdi.

Konut maliyetleri

Konut maliyetlerinin arttığını söyleyen Memiş, şu örneği verdi:

“Çünkü bugün örnek verelim memlekette bir ev yaptığınızda üç milyon TL’ye tekabül ediyor minimum tabii. Bir artı bir metropol şehirlerde ev alabilir. Bunu kiraya verebilirsiniz.”
 

bireysel emeklilik sistemi

Bireysel emeklilik sistemi konusunda da genç çiftlere seslenen Memiş, “Diğer yandan çocuklar için en azından yeni çiftlerimizin çocuğu olmasa bile, ileride planlasa bile mutlaka bireysel emeklilik sistemi çocukları için şimdiden ihmal etmemeli. Yani fon oluşturmakta fayda var.”
 

BORSADA DÜZELTME

“15 BİN PUANIN ALTINDA DÜZELTME BEKLİYORUM”

BIST 100 hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, kısa vadede bir düzeltme öngördüğünü söyledi:

“Şimdi borsada kısa vadeli bir kâr satışı göreceğiz. Ben teknik olarak bir on beş bin puan seviyesinin altında bir düzeltme bekliyorum.”
 

Saudi Aramco Türkiye’de enerji

Ancak orta vadede yükseliş hikâyesinin sürdüğünü belirten Memiş, “Çünkü birçok yatırımcı var, Türkiye’ye gelmek istiyor. Nakit akışını hızlandıracak. Mesela Saudi Aramco Türkiye’de enerji tarafına ciddi bir yatırım yapacak. Orada gizli görüşmeler devam ediyor.”
 

borsa

Türkiye piyasalarının yabancı yatırımcı açısından ucuz kaldığını savunan Memiş şöyle konuştu:

“Borsa ciddi anlamda ucuz şu anda. Yabancı yatırımcılar için de ucuz. O yüzden on beş bin puan, on altı bin puan, yirmi bin puan seviyesine kadar bizim hikâyemiz var aslında kısa vadeli bir düzeltme yaptıktan sonra.”
 

çin abd temasları

Memiş, ayın 14-15’inde gerçekleşmesi beklenen temasların piyasalar açısından önemli olduğunu söyledi:

“Şimdi burada Çin lideri Şi ile bir görüşme yapacak. Burada görüşmede de önceden uyarı yaptı, bir tüyo gönderdi Trump. Dedi ki: ‘İran’daki uranyumları beraber çıkarabiliriz.’ dedi. Aslında burada ticari bir pasta var.”
 

Amerika’da enflasyon verisi

ABD enflasyon verisinin de kritik olduğunu belirten Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Ama bugün saat on beş otuz daha önemli. Çünkü Amerika’da enflasyon verisi açıklanacak. Trump o kadar tehditler, o kadar küfürler, hakaretler var ortada ama bunu da alenen görmüş olacağız.”
 

