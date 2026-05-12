Altın mı gümüş mü alalım? Filiz Eryılmaz düzeltme bahanesi diyerek uyardı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasaların ABD-İran gerilimi ve ateşkes açıklamalarına verdiği sınırlı tepkiyi değerlendirirken, özellikle gümüşteki sert yükselişe dikkat çekti. Eryılmaz, “Piyasa artık ne savaş var ne barış var ortamına alıştı. Asıl fiyatlamayı daha iyi ya da daha kötü senaryoda göreceğiz” dedi.

