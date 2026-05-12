Depremi insanlar fark etmedi, inekler hissetti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde dün akşam 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olukça küçük olan sarsıntılar insanlar tarafından hissedilmedi. Ancak ahırdaki büyükbaş hayvanlar aniden hareketlenerek, huzursuzlandı. Deprem sırasında kısa süreli panik yaşayan hayvanların o anları ise ahırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.