Depremi insanlar fark etmedi, inekler hissetti!

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde dün akşam 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olukça küçük olan sarsıntılar insanlar tarafından hissedilmedi. Ancak ahırdaki büyükbaş hayvanlar aniden hareketlenerek, huzursuzlandı. Deprem sırasında kısa süreli panik yaşayan hayvanların o anları ise ahırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

