Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakanlığın sisteminde görünen raporu hastane inkar etti! Hayatı kabusa döndü, infazı yandı

Diyarbakır'da yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Denetimli serbestlik uygulanan İsmail Korkar isimli vatandaş, hastalığı nedeni ile denetime gidemeyeceği için özel bir hastaneden rapor aldı. Rapor alan vatandaş bundan sonra yaşadığı olaylar silsilesi ile şaşkına döndü. Raporun bakanlığın sisteminde görünmesine rağmen hastanenin 'biz vermedik' beyanı Korkar'ın adeta hayatını kararttı. İşte detaylar...

Diyarbakır'da yaşayan ve hakkında bulunan İsmail Korkar isimli vatandaş, hastalığı nedeniyle özel bir hastaneye başvurarak heyet raporu aldı. Aldığı raporları e-nabız, e-devlet ve Sağlık Bakanlığının sisteminde gören Korkar evine gelen yazı ile şaşkına döndü. Mazeretsiz denetime gelmemesi nedeni ile dosyasının kapatıldığını öğrenen Korkar neye uğradığını şaşırdı.

Denetimli serbestlikte bulunan İsmail Korkar, hastalığı nedeniyle aldığı ve resmi sistemlerde görünen heyet raporunun hastane tarafından reddedilmesi üzerine infazının yanmasıyla ve hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan dava açılmasıyla şaşkına döndü.
İsmail Korkar, hastalığı nedeniyle özel bir hastaneden heyet raporu aldı.
Korkar'ın aldığı raporlar e-nabız, e-devlet ve Sağlık Bakanlığı sistemlerinde görünmesine rağmen, hastane raporu kendilerinin vermediğini belirtti.
Mazeretsiz denetime gelmemesi nedeniyle Korkar'ın denetimli serbestlik dosyası kapatıldı ve hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Korkar, devletin sisteminde görünen raporunun hastane tarafından reddedilmesi ve hakkında soruşturma açılması nedeniyle mağdur olduğunu belirtiyor.
Avukatı aracılığıyla İnfaz Hakimliğine başvuran Korkar'ın, hastanenin raporu inkar etmesi üzerine infazının yakıldığı ve cezaevine iadesine karar verildiği öğrenildi.
İNFAZI YANDI, HAKKINDA DAVA AÇILDI

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün mazeretsiz denetime gelmemesi nedeni ile dosyasının kapatıldığını öğrenen Korkar, avukatı aracılığıyla İnfaz Hakimliğine başvuruda bulundu. İnfaz Hakimliği de Özel Batı Hastanesine yazı yazarak raporu istedi. Özel Batı Hastanesi, e-nabız, e-devlet ve Sağlık Bakanlığının sisteminde görünmesine rağmen raporu kendilerinin vermediğini belirtince Korkar'ın denetimli serbestlikten yararlandırılmasının kaldırılması istendi. Korkar hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunuldu. İsmail Korkar, mart ayında denetiminin biteceğini beklerken infazının yandığını üstüne hakkında soruşturma açıldığını öğrenince yıkıldı. Korkar, şimdi tüm resmi kaynaklarda görünen raporunun işlenip hakkındaki kararların kaldırılmasını bekliyor.

"DEVLETİ SİSTEMİNDE OLAN RAPORA SAHTE DİYORLAR"

Karaciğer yağlanması, guatr gibi kronik rahatsızlıklarının olduğunu belirten Korkar, ''Ben de bu dönemde influenza olmuştum. Bununla birlikte başladı rapor alma olayı. Gidemiyordum denetime, hatta denetimdekiler bile bana raporunu sen getirme, ağabeyin, arkadaşın getirsin demişlerdi halimi gördükten sonra. Sonrasında Özel Diyarbakır Batı Hastanesinden iki tane heyet raporu aldım KBB bölümünden. Aradan birkaç ay geçtikten sonra infaz hakimliğinden bir karar çıktı. ‘Batı Hastanesinden alınan raporlar şahıs tarafından PDF üzerinden kendisi düzenlemiş, bize teslim etmiş' diye bir karar çıkardılar. Sonra da hakkımda resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulundular. Raporum sahte değil, e-nabız uygulamasında görünüyor, e-devlette görünüyor, Sağlık Bakanlığı sistemlerinde görünüyor, SGK'da görünüyor. Devletin sisteminde görünen raporuma, sahte diyorlar'' dedi.

TC NUMARASI YANLIŞ GİRİLMİŞ

Konunun ardından ertesi gün hastaneye gittiğini aktaran Korkar, konuşmasına şöyle devam etti:
''Başhekime dedim ki zaten gönderdiğiniz kağıtta da bir hata var, mahkemeye gönderdikleri kağıtta TC kimlik numaramı da yanlış girmişler. Hatalı girdiklerini belirttim onlar da ‘Yok biz hata yapmadık, zaten hakkımızda bir soruşturma var, müfettiş atanmış Sağlık Bakanlığından' dedi. Sonra da dedi ki ‘Doktorlarımız korkuya kapılıp, denetimden aramışlar İsmail'in nesi var diye, bunlar da demek ki haklarında bilmediğimiz bir soruşturma var, korkudan o soruşturma olduğunu sanmışlar, İsmail'i tanımıyoruz demişler, doktorlar da panikle kendi sistemlerinden silmişler' dedi başhekim bana.''

HATA YÜZÜNDEN İNFAZI YANDI

Hem infazının yandığını cezaevine iadesine karar verildiğini hem de hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu anlatan Korkar, ‘'Bir buçuk yaşında bir çocuğum var, rahatsız. Zaten bu denetimi bitirip rahatlamak istiyorduk. 8 Martta bitmiş olması gereken denetimim biz bu ayın başında denetimimizin bitmediğini tekrardan cezaevine gönderileceğimi öğrendim'' diye konuştu.

''HASTANE BİZDE KAYIT YOK DİYOR''

Müvekkili İsmail Korkar'a, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik uygulandığını ifade eden Av. Aycan Ceylan, ''Bununla ilgili bir dosya kapama kararı çıktı. Hastane raporlarını Denetimli Serbestlik Şubesi kabul etmedi. Daha sonra biz İnfaz Hakimliğine müracaatta bulunduk. Raporlarımızın olduğunu ve müvekkilimin geçerli bir mazereti bulunduğuna dair, itirazımızın kabul edilmesi için karar verilmesini istedik. İnfaz Hakimliği başta bu talebimizi kabul etti. Ve geçerli bir mazeret var dedi. 2 ay sonra birden ek karar çıkartarak ben sehven hata yapmışım, Batı Hastanesine yazı yazmam gerekiyormuş ve o raporları oradan sorgulatmam gerekiyormuş diye Batı Hastanesine bir müzekkere yazdı. Batı Hastanesi ise müvekkilimizin e-nabız, e-devlet, e-rapor sistemi ve Sağlık Bakanlığının veri tabanında kayıtlı olan raporlarına ilişkin olarak bizde böyle bir kayıt yoktur dedi'' şeklinde konuştu.

