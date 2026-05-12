Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti

HABERİN ÖZETİ Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti Konya polisi, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 aydır bir cami tuvaletinde yaşayan firari şahsı yakaladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine uzun süre çıkmayan bir kişiyi tespit etti. Yapılan baskında, Ö.G. isimli şahsın yaklaşık 2 aydır tuvalette yaşadığı belirlendi. Şüphelinin üst aramasında bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.G. cezaevine teslim edildi.

CAMİ TUVALETİNDEN UZUN SÜRE ÇIKMAMASI ŞÜPHE ÇEKTİ

Ekipler, firari şahsın gidebileceği adresleri takibe aldı ancak aranan şahsa ulaşamaması nedeniyle çevre geniş çaplı araştırmaya alındı. Yapılan çalışmalarda ekipler, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine 1 kişinin girdiği ve uzun süre çıkmadığını tespit etti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

2 AYDIR TUVALETTE YAŞADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ö.G. isimli firari şahsın, yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır kullanılmayan cami tuvaletinde yaşadığı tespit edilirken, şüphelinin yapılan üst aramasında ise bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.