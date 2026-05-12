Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti

Konya'da hakkında farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan Ö.G. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Uzun çalışmalar neticesinde yakalanan şüphelinin 2 aydır tuvalette saklandığı tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 14:28

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti

0:00 71
HABERİN ÖZETİ

Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Konya polisi, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 aydır bir cami tuvaletinde yaşayan firari şahsı yakaladı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine uzun süre çıkmayan bir kişiyi tespit etti.
Yapılan baskında, Ö.G. isimli şahsın yaklaşık 2 aydır tuvalette yaşadığı belirlendi.
Şüphelinin üst aramasında bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.G. cezaevine teslim edildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti

CAMİ TUVALETİNDEN UZUN SÜRE ÇIKMAMASI ŞÜPHE ÇEKTİ

Ekipler, firari şahsın gidebileceği adresleri takibe aldı ancak aranan şahsa ulaşamaması nedeniyle çevre geniş çaplı araştırmaya alındı. Yapılan çalışmalarda ekipler, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine 1 kişinin girdiği ve uzun süre çıkmadığını tespit etti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti

2 AYDIR TUVALETTE YAŞADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ö.G. isimli firari şahsın, yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır kullanılmayan cami tuvaletinde yaşadığı tespit edilirken, şüphelinin yapılan üst aramasında ise bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolandırıcılara dev operasyon! 1 milyar TL'ye yakın vurgun yapmışlar: 224 şüpheli kıskıvrak yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katili açıklamıştı: Gülistan Doku dosyasında firari şüpheli Umut Altaş''ın abisinin ifadesi ortaya çıktı
ETİKETLER
#Polis Operasyonu
#Firari Hükümlü
#Konya Emniyet
#Hırsızlık Suçu
#Cami Tuvaleti
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.