Polis bile gözlerine inanamadı! 15 yıl cezası vardı, saklandığı yer 'yok artık' dedirtti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, firari şahsın gidebileceği adresleri takibe aldı ancak aranan şahsa ulaşamaması nedeniyle çevre geniş çaplı araştırmaya alındı. Yapılan çalışmalarda ekipler, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine 1 kişinin girdiği ve uzun süre çıkmadığını tespit etti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Ö.G. isimli firari şahsın, yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır kullanılmayan cami tuvaletinde yaşadığı tespit edilirken, şüphelinin yapılan üst aramasında ise bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.