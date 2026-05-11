Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Dolandırıcılara dev operasyon! 1 milyar TL'ye yakın vurgun yapmışlar: 224 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla vatandaşları 936 Milyon TL dolandırdığı tespit eden 224 şüphelinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 11:23

'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 ilde vatandaşları hedef alan dolandırıcılara yönelik dev bir operasyonun gerçekleştirildiği duyuruldu. Vatandaşları 936 Milyon TL dolandırdığı tespit eden 224 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 ilde toplam 936 Milyon 581 Bin TL dolandırıcılık yapan 224 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendiği ve bu şüphelilerden 133'ünün tutuklandığı, 91'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Umre vaadiyle, sahte altın satışı, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kamu görevlisi gibi davranarak, sahte vekalet ve senet düzenleyerek, sosyal medyada sahte ilan vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince çalışmalar yürütüldü.
133 şüpheli tutuklanırken, 91 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
1 MİLYAR TL'YE YAKIN VURGUN

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"24 ilde vatandaşlarımızı 936 Milyon 581 Bin TL dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 133’ü tutuklandı. 91’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

  • Umreye götürme vaadiyle,
  • Kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak
  • Sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak,
  • Yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle,
  • Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak,
  • Sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak,
  • Sahte senet düzenleyerek,
  • Sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek,
  • İş bulma vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

