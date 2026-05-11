İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., gözü dönmüş dolandırıcıların hedefi oldu. Akşam mesai bitiminde adliyedeki odasından çıkan Savcı H.G., yolda evinde doğru giderken, 212’li sabit bir hattan arandı.

HABERİN ÖZETİ Cumhuriyet savcısı dolandırıcı kurbanı oldu: 850 bin TL dakikalar içinde uçup gitti İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı, banka görevlisi süsü veren dolandırıcılar tarafından kandırılarak toplam 850 bin TL'sinin çekilmesinin ardından şikayetçi oldu, 3 şüpheliden biri tutuklandı. Savcı H.G. evine giderken 212'li sabit hattan arandı ve dolandırıcılar banka görevlisi gibi davranarak hesabından 480 bin TL çekildiğini görmesini sağladı. Dolandırıcılar, işlemin iptali için Savcı H.G.'ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırarak bu parayı da daha önce çekilen hesaba EFT yapmasını istedi. EFT sonrası durumdan şüphelenen Savcı H.G. bankayı aradığında toplamda 850 bin TL dolandırıldığını öğrendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Musa D., Ramazan T., ve Ece D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Musa D. tutuklanırken, Ramazan T. ve Ece D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcı H.G.'nin parası savcılık tarafından kurtarılarak zararı giderildi.

HESABINDAN 480 BİN TL ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Telefonda kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, savcının hesabından limit kullanımı olduğunu mobil uygulamaya girerek hesabını kontrol etmesini talep etti. Savcı H.G. mobil uygulamasına girdiğinde hesabından 480 bin TL paranın çekildiğini gördü.

Şüpheli şahıs savcıya paranın gönderildiği hesabı tanıyıp tanımadığını sordu. Ardından telefonu kapatan dolandırıcı işlemin iptali için H.G.'yi yeniden arayacağını söyledi.

İŞLEMİN İPTALİ İÇİN KREDİ BAŞVURUSU YAPTIRDILAR

Savcıyı ikinci defa arayan şüpheli bu seferki aramasında ters işlem adı altında işlemin iptali için Savcı H.G.'ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı 370 bin lirayı da daha önce gönderildiği belirlenen hesaba savcıdan EFT yapmasını istedi.

GERÇEĞİ BANKADAN ÖĞRENDİ

EFT yaptıktan sonra durumdan şüphelenen savcı hesabına erişim sağlayamadı. Savcı H.G. bankayı aradı ancak toplamda 850 bin TL dolandırıldığı cevabıyla büyük şok yaşadı. Savcı H.G. şüphelilerden şikâyetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T., (32) Ece D., (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa D., tutuklanırken Ramazan T., ve Ece D., adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcı H.G'nin parası savcılık tarafından kurtarılmasıyla zararı giderildi.