Cumhuriyet savcısı dolandırıcı kurbanı oldu: 850 bin TL dakikalar içinde uçup gitti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., gözü dönmüş dolandırıcıların hedefi oldu. Akşam mesai bitiminde adliyedeki odasından çıkan Savcı H.G., yolda evinde doğru giderken, 212’li sabit bir hattan arandı.
Telefonda kendini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, savcının hesabından limit kullanımı olduğunu mobil uygulamaya girerek hesabını kontrol etmesini talep etti. Savcı H.G. mobil uygulamasına girdiğinde hesabından 480 bin TL paranın çekildiğini gördü.
Şüpheli şahıs savcıya paranın gönderildiği hesabı tanıyıp tanımadığını sordu. Ardından telefonu kapatan dolandırıcı işlemin iptali için H.G.'yi yeniden arayacağını söyledi.
Savcıyı ikinci defa arayan şüpheli bu seferki aramasında ters işlem adı altında işlemin iptali için Savcı H.G.'ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı 370 bin lirayı da daha önce gönderildiği belirlenen hesaba savcıdan EFT yapmasını istedi.
EFT yaptıktan sonra durumdan şüphelenen savcı hesabına erişim sağlayamadı. Savcı H.G. bankayı aradı ancak toplamda 850 bin TL dolandırıldığı cevabıyla büyük şok yaşadı. Savcı H.G. şüphelilerden şikâyetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T., (32) Ece D., (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa D., tutuklanırken Ramazan T., ve Ece D., adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcı H.G'nin parası savcılık tarafından kurtarılmasıyla zararı giderildi.