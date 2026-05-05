Şanlıurfa'da Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının re’sen başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de "iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi" olarak bilinen bölgeye yönelik çalışma başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Telefon dolandırıcılarına 13 ilde operasyon: 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'de iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi olarak bilinen bir bölgeye yönelik 1.200 şüpheliye karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, Şanlıurfa, Akçakale ve Harran ilçeleri merkezli olarak 13 ilde 213 ekip ve 1.220 polisin katılımıyla gerçekleştirildi. Aramalarda şebekenin silahlanma ve uyuşturucu trafiğiyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı ve birçok silah, dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik madde ele geçirildi. Soruşturmanın ilk etabında belirlenen 185 şüpheliden 149'u yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün elde ettiği ve akladığı 1 milyar 50 milyon lira değerinde 237 lüks araç ve 93 taşınmaza el konuldu. Başsavcılık tarafından oluşturulan bin 200 kişilik havuzdaki diğer isimlere yönelik adli sürecin devam edeceği öğrenildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Şanlıurfa, Akçakale ve Harran ilçeleri merkezli olmak üzere bin 200 şüpheliden oluşan suç örgütüne yönelik toplam 13 ilde 213 ekip ve bin 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şebekenin sadece dolandırıcılık değil, silahlanma ve uyuşturucu trafiğiyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca, yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik maddeler ele geçirildi.

149 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın ilk etabında belirlenen 185 şüpheliden 149’u yakalanarak gözaltına alındı.

1 MİLYAR LİRALIK İLLEGAL SERVETE EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu, suç örgütünün ulaştığı korkunç rakamları gözler önüne serdi. MASAK verileri doğrultusunda dolandırıcılık suçundan elde edildiği ve çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilen toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 lüks araç ve 93 taşınmaza (daire, arsa, iş yeri) adli makamlarca el konuldu.

Gözaltına alınan 149 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, başsavcılık tarafından oluşturulan bin 200 kişilik havuzdaki diğer isimlere yönelik adli sürecin de derinleşerek devam edeceği öğrenildi.