Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Siber suçlarla mücadele! 24 ilde dev operasyon: 212 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 24 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 11:31

, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı. 24 ilde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, , ” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 127’si tutuklandı, 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Siber suçlarla mücadele! 24 ilde dev operasyon: 212 şüpheli yakalandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 24 ilde düzenlediği operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara yönelik çalışmalar yapıldı.
Yakalanan şüphelilerin 127'si tutuklandı, 35'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırma, pos tefeciliği, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlama gibi çeşitli suçlar işledikleri tespit edildi.
Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, kişisel veri paylaşımı, yatırım ve ürün satışı dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu temalı dolandırıcılık gibi eylemler de belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Siber suçlarla mücadele! 24 ilde dev operasyon: 212 şüpheli yakalandı

24 ilde düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

  • Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
  • Pos tefeciliği yaptıkları,
  • Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları,
  • Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
  • Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları,
  • Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.
Siber suçlarla mücadele! 24 ilde dev operasyon: 212 şüpheli yakalandı

SUÇLULARLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Yapılan açıklamada, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine göz açtırılmadığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Siber suçlarla mücadele! 24 ilde dev operasyon: 212 şüpheli yakalandı

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mahkemeden dikkat çeken karar: Yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarma yasaklandı
Eski sevgilisinin evini basıp erkek arkadaşını defalarca bıçakladı! Ev kan gölüne döndü
ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#yasa dışı bahis
#nitelikli dolandırıcılık
#Siber Suçlarla Mücadele
#Çevrim Içi Çocuk Istismarı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.