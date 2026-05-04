İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı. 24 ilde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 127’si tutuklandı, 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Siber suçlarla mücadele! 24 ilde dev operasyon: 212 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı'nın siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 24 ilde düzenlediği operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara yönelik çalışmalar yapıldı.
Yakalanan şüphelilerin 127'si tutuklandı, 35'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırma, pos tefeciliği, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlama gibi çeşitli suçlar işledikleri tespit edildi.
Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, kişisel veri paylaşımı, yatırım ve ürün satışı dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu temalı dolandırıcılık gibi eylemler de belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.