Mahkemeden dikkat çeken karar: Yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarma yasaklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çin’de iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Hangzhou Orta Dereceli Halk Mahkemesi, şirketlerin yapay zekâya geçiş sürecini gerekçe göstererek çalışanları işten çıkarmasına “dur” dedi.
Dava, görev tanımı değiştirilen bir çalışanın bu değişikliği kabul etmemesi üzerine işten çıkarılmasıyla başladı. Mahkeme ise işverenin bu adımını hukuka aykırı buldu. Yani açıkçası, “yapay zekâ geliyor” deyip çalışanı kapının önüne koymak artık o kadar kolay değil.
Mahkeme kararında dikkat çeken bir vurgu var: Yapay zekâ elbette verimliliği artırabilir, işleri kolaylaştırabilir. Ama bu durum çalışanların aleyhine kullanılmamalı.
Kararda, şirketlerin teknolojik dönüşümü bahane ederek maaş düşürmesi ya da sözleşme feshetmesi açıkça eleştirildi. Hatta bir adım daha ileri gidilerek, “operasyonel maliyetler çalışanlara yüklenemez” ilkesi de net şekilde ortaya kondu.
Kısacası, teknoloji ilerliyor diye iş güvencesi geriye gitmeyecek.
Çin’de yapay zekâya olan güven oldukça yüksek. Yapılan araştırmalar, toplumun bu teknolojiyi genel olarak olumlu karşıladığını gösteriyor. İşte bu yüzden alınan karar sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal açıdan da önemli.
Çünkü çalışanların haklarının korunması, teknolojiye duyulan güveni de doğrudan etkiliyor. İnsanlar “yerime makine gelecek” kaygısını daha az hissederse, dönüşüm süreci de daha sorunsuz ilerliyor.