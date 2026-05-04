Mahkemeden dikkat çeken karar: Yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarma yasaklandı

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:18
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 11:21
Çin’de iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Hangzhou Orta Dereceli Halk Mahkemesi, şirketlerin yapay zekâya geçiş sürecini gerekçe göstererek çalışanları işten çıkarmasına “dur” dedi.

Dava, görev tanımı değiştirilen bir çalışanın bu değişikliği kabul etmemesi üzerine işten çıkarılmasıyla başladı. Mahkeme ise işverenin bu adımını hukuka aykırı buldu. Yani açıkçası, “yapay zekâ geliyor” deyip çalışanı kapının önüne koymak artık o kadar kolay değil.

“TEKNOLOJİ VAR DİYE HAKLAR YOK SAYILAMAZ”

Mahkeme kararında dikkat çeken bir vurgu var: Yapay zekâ elbette verimliliği artırabilir, işleri kolaylaştırabilir. Ama bu durum çalışanların aleyhine kullanılmamalı.

Kararda, şirketlerin teknolojik dönüşümü bahane ederek maaş düşürmesi ya da sözleşme feshetmesi açıkça eleştirildi. Hatta bir adım daha ileri gidilerek, “operasyonel maliyetler çalışanlara yüklenemez” ilkesi de net şekilde ortaya kondu.

Kısacası, teknoloji ilerliyor diye iş güvencesi geriye gitmeyecek.

TOPLUMUN YAPAY ZEKÂYA BAKIŞI DA ETKİLİ

Çin’de yapay zekâya olan güven oldukça yüksek. Yapılan araştırmalar, toplumun bu teknolojiyi genel olarak olumlu karşıladığını gösteriyor. İşte bu yüzden alınan karar sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal açıdan da önemli.

Çünkü çalışanların haklarının korunması, teknolojiye duyulan güveni de doğrudan etkiliyor. İnsanlar “yerime makine gelecek” kaygısını daha az hissederse, dönüşüm süreci de daha sorunsuz ilerliyor.

