Eski sevgilisinin evini basıp erkek arkadaşını defalarca bıçakladı! Ev kan gölüne döndü

Eskişehir Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında dehşet yaşandı. İ.Ç., evine gittiği eski kız arkadaşı Ç.A.'yı S.Ö. ile birlikte görünce dehşet saçtı. İ.Ç. ile S.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede kan döküldü.

Özetle

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

İ.Ç., bıçakla S.Ö.'yü vücudunun 7 yerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

İ.Ç.'nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.