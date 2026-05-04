Eski sevgilisinin evini basıp erkek arkadaşını defalarca bıçakladı! Ev kan gölüne döndü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında dehşet yaşandı. İ.Ç., evine gittiği eski kız arkadaşı Ç.A.'yı S.Ö. ile birlikte görünce dehşet saçtı. İ.Ç. ile S.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede kan döküldü.
İ.Ç., bıçakla S.Ö.'yü vücudunun 7 yerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İ.Ç.'nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.