Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak iller ve başvuru tarihi 2026 açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler pgm.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada zabıt katibi, teknisyen, mübaşir, psikolog, koruma ve güvenlik görevlisi, sosyal çalışmacı ve destek personeli kadrolarına alım yapacak. En fazla kadro 5 bin 259 zabit katibi ve 4.508 infaz ve koruma memuru kadrolarına gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak iller ve başvuru tarihleri ise müracaat etmeye hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 2026 ne zaman? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına ilişkin bilgiler…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 15:12

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Personel Genel Müdürlüğü tarafından alım yapılacak kadroların dağılımları açıklandı. İhtiyaç doğrultusunda alım yapılacak personeller merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu yapmaya hazırlananlar adayların kadrolara özel açılan şartları sağlaması gerekiyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu yapacakların herhangi bir kuruma giderek doğrudan belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. Personel alımı başvuruları turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle beraber gerçekleştirilecek. Daha önceki alımlarda olduğu gibi hapis cezası alanlar, görevi kötüye kullanma vb. suçları işleyenler başvuru yapamayacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte, personel alımına ilişkin detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2026 yılı personel alımı yapacak ve başvuru şartları ile kadro dağılımları açıklandı.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.
Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli, mübaşir ve icra katibi gibi çeşitli kadrolarda alım yapılacak.
Hapis cezası alanlar, görevi kötüye kullanma gibi suçları işleyenler başvuru yapamayacak.
Başvuru ilanı pgm.adalet.gov.tr adresinden yayımlanacak ve ilanla birlikte özel, genel başvuru şartları, alım yapılacak iller ve başvuru tarihleri netleşecek.
Adaylar en fazla bir kadroya müracaat edebilecek.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı için beklenen açıklama Bakan Gürlek’ten geldi. Adalet Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alım yapılacak kadroları açıkladı. Kısa süre içerisinde pgm.adalet.gov.tr adresinden başvuru ilanı yayımlanacak ve başvurular başlayacak. İlanla beraber özel, genel başvuru şartları, alım alım yapılacak iller, başvuru tarihleri belli olacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak personel alımı yapılacak iller ve ilçeler açıklanmadı. Memurlar.net. Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve İzmir'de alım yapılacak ilçelere yönelik dağılımı duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI 2026

ZABIT KATİBİ: 5 BİN 259

İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4 BİN 508

DESTEK PERSONELİ 1.300

MÜBAŞİR 1041

İCRA KATİBİ 900

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 524

PSİKOLOG 410

TEKNİSYEN 322

BÜRO PERSONELİ 316

HEMŞİRE 286

SOSYAL ÇALIŞMACI 90

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları işlemleri, turkiye.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla başvuru işlemleri yapılacak. Daha önceki alımlarda olduğu gibi hapis cezası almamış olmamak, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı su işlemek, görevi kötüye kullanma vb. suçlar işleyenler başvuru yapamayacak. Adaylar, en fazla bir kadroya müracaat edebilecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
