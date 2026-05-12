Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak iller ve başvuru tarihi 2026 açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı

Adalet Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Personel Genel Müdürlüğü tarafından alım yapılacak kadroların dağılımları açıklandı. İhtiyaç doğrultusunda alım yapılacak personeller merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu yapmaya hazırlananlar adayların kadrolara özel açılan şartları sağlaması gerekiyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu yapacakların herhangi bir kuruma giderek doğrudan belge teslim etmesine gerek bulunmuyor. Personel alımı başvuruları turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle beraber gerçekleştirilecek. Daha önceki alımlarda olduğu gibi hapis cezası alanlar, görevi kötüye kullanma vb. suçları işleyenler başvuru yapamayacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı şartları 2026 neler? İşte, personel alımına ilişkin detaylar…
Adalet Bakanlığı personel alımı için beklenen açıklama Bakan Gürlek’ten geldi. Adalet Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alım yapılacak kadroları açıkladı. Kısa süre içerisinde pgm.adalet.gov.tr adresinden başvuru ilanı yayımlanacak ve başvurular başlayacak. İlanla beraber özel, genel başvuru şartları, alım alım yapılacak iller, başvuru tarihleri belli olacak.
Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak personel alımı yapılacak iller ve ilçeler açıklanmadı. Memurlar.net. Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve İzmir'de alım yapılacak ilçelere yönelik dağılımı duyurdu.
ZABIT KATİBİ: 5 BİN 259
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4 BİN 508
DESTEK PERSONELİ 1.300
MÜBAŞİR 1041
İCRA KATİBİ 900
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 524
PSİKOLOG 410
TEKNİSYEN 322
BÜRO PERSONELİ 316
HEMŞİRE 286
SOSYAL ÇALIŞMACI 90
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları işlemleri, turkiye.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla başvuru işlemleri yapılacak. Daha önceki alımlarda olduğu gibi hapis cezası almamış olmamak, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı su işlemek, görevi kötüye kullanma vb. suçlar işleyenler başvuru yapamayacak. Adaylar, en fazla bir kadroya müracaat edebilecek.