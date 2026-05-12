ABD ve İsrail'in olası saldırısına karşı İran'dan hazırlık

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Büyük Tahran Hazreti Muhammed Resulullah Kolordusu ABD ve İsrail'e tatbikatla gözdağı verdi. "Şehit Lider Ali Hamaney" adı verilen tatbikatın Tahran çevresindeki operasyon bölgelerinde gerçekleştirildiği bildirildi. Kolordu Komutanı Hasan Hasanzade tatbikat kapsamında saha operasyonları, yakın savaş uygulamaları, hızlı müdahale, koordinasyon ve hareket kabiliyeti alanlarında eğitimler gerçekleştirildiğini ifade ederek, "ABD ve Siyonist düşmanın muhtemel hareketliliğine karşı savaş kapasitesinin artırılması tatbikatın hedeflerinden biriydi. Tüm senaryolar başarıyla tamamlandı ve belirlenen hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Özetle