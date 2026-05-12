Hull City adını finale yazdırdı! Acun Ilıcalı'nın takımı adım adım Premier Lig'e

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi. Hull City, 0-0 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek adını play-off finaline yazdırdı ve Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı. Hull City ile Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibinin karşı karşıya geleceği play-off finali, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak.

Hull City adını finale yazdırdı! Acun Ilıcalı'nın takımı adım adım Premier Lig'e
İngiltere 'te yarı final rövanş maçının heyecanı yaşandı. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu , 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında başkent Londra'daki The Den Stadı'nda Millwall'a konuk oldu.

Hull City adını finale yazdırdı! Acun Ilıcalı'nın takımı adım adım Premier Lig'e

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall'u 2-0 mağlup ederek İngiltere Championship play-off finaline yükseldi.
Hull City, Millwall ile oynadığı play-off yarı final rövanş maçını Mohamed Belloumi ve Joe Gelhardt'ın golleriyle 2-0 kazandı.
İlk maç 0-0 sona ermişti.
Hull City, Premier Lig'e yükselmek için play-off finalinde Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Final mücadelesi 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Hull City daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off'tan Premier Lig'e yükselmişti.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi. Hull City, mücadelenin 64. dakikasında Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt'ın golleriyle skoru 2-0 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hull City, Millwall'u 2-0 mağlup ederek play-off finaline yükseldi.

Hull City adını finale yazdırdı! Acun Ilıcalı'nın takımı adım adım Premier Lig'e

Hull City, 'e yükselmek için play-off final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak.

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı. Hull City, son olarak 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

