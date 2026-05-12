Hull City adını finale yazdırdı! Acun Ilıcalı'nın takımı adım adım Premier Lig'e

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İngiltere Championship'te play-off yarı final rövanş maçının heyecanı yaşandı. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında başkent Londra'daki The Den Stadı'nda Millwall'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi. Hull City, mücadelenin 64. dakikasında Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt'ın golleriyle skoru 2-0 yaptı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hull City, Millwall'u 2-0 mağlup ederek play-off finaline yükseldi.
Hull City, Premier Lig'e yükselmek için play-off final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak.
Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı. Hull City, son olarak 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.