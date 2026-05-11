Trendyol 1. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçlarının heyecanı yaşanıyor. 1. Lig play-off 2. tur eşleşmesinde Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bodrum FK, play-off finali için avantajı kaptı! Muğla ekibi, Çorum FK'yi 1-0 yendi Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup ederek final yolunda avantaj yakaladı. Bodrum FK, 19. dakikada kazandığı penaltıdan Seferi ile yararlanamadı. Bodrum FK'nin golü 65. dakikada Ali Aytemur'dan geldi. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak rövanş maçı 15 Mayıs Cuma günü Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Ligde oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Bodrum FK, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off ilk turunda Atko Grup Pendikspor'la eşleşti. Sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Muğla temsilcisi, 2. turda Çorum FK'nin rakibi oldu.

Ligde 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayan Arca Çorum FK ise normal sezonu 4. sırada tamamladı. Play-off ilk turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşan Çorum temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 2. tura yükseldi ve Bodrum FK'nin rakibi oldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Muğla'da oynanan maçta kazanan taraf 4-0'lık skorla Bodrum FK olmuştu. Ligin ikinci yarısında Çorum'da oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bodrum FK, karşılaşmanın 19. dakikasında Hotiç'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Seferi'nin vuruşunda Çorum FK kalecisi Sehic gole izin vermedi.

İlk yarının kalan bölümünde gol olmadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Bodrum FK, karşılaşmanın 65. dakikasında golü buldu. Hotiç'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ali Aytemur kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve skor 1-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bodrum FK, Çorum FK'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.