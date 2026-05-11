Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da önemli bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yaptığı açıklamayla olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çaykur Rizespor'da seçim kararı! Olağanüstü kongre düzenlenecek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı. Turgut, en büyük amacının kulübün değerlerini korumak ve Rizespor'u daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu belirtti. Çaykur Rizespor'u temsil eden değerler arasında Karadeniz'in ruhu, Rize'nin duruşu ve milletin mücadele azmi yer alıyor. İbrahim Turgut, Cumhurbaşkanının hizmet anlayışını kendine örnek aldığını ve kendilerinin çizdiği hedefler doğrultusunda emrinde ve destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Turgut, görevi devralacak yeni başkan ve yönetimine başarılar diledi ve camianın desteğinin önemini vurguladı. İbrahim Turgut, yöneticilere, teknik heyete, futbolculara, kulüp çalışanlarına, basın mensupları ve taraftara teşekkür etti.

İbrahim Turgut, yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca en büyük amacının kulübün değerlerini korumak ve Rizespor'u daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu vurguladı.

Çaykur Rizespor, Karadeniz'in ruhunu, Rize'nin duruşunu ve milletin mücadele azmini temsil eden büyük bir değer olduğunu aktaran Turgut, "Bu büyük değerin geleceğe daha güçlü taşınabilmesi için herkesin sağduyu ve birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ülkemize, milletimize ve Rize'mize yönelik ortaya koyduğu hizmet anlayışını her zaman kendimize örnek aldığımızı söylemek isterim. Bundan sonra da kendilerinin çizdiği hedefler doğrultusunda, emrinde ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen İbrahim Turgut, "Görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın yeni yönetime destek vermesi, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullandı.

İbrahim Turgut, yöneticilere, teknik heyete, futbolculara, kulüp çalışanlarına, basın mensupları ve taraftara teşekkür etti.