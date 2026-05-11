Fenerbahçe Opet, 2025-2026 sezonunu önemli başarılarla tamamladı. Sarı-lacivertliler; EuroLeague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe bayrakları köprülere asıldı Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunu EuroLeague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olarak tamamladı ve zaferlerini İstanbul'daki üç büyük köprüye asılan bayraklarla kutladı. Fenerbahçe Opet, 2025-2026 sezonunda EuroLeague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Takım, sezonu 4 kupa ile tamamladı. Sarı-lacivertli takımın bayrakları, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı. Köprülere bayrak asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli destek verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Üçüncü kez EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüye asıldı. Dev bayraklar İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini süsledi. Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli ekibimize yardımcı oldu" denildi.