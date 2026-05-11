Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligde geçtiğimiz hafta sonu 33. hafta müsabakaları oynanırken lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, böylece üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dursun Özbek şampiyonluk kutlaması için tarih verdi! Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 26. şampiyonluğunu ilan etti ve kutlama hazırlıklarına başladı. Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılılar, üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Başkan Dursun Özbek, 27. şampiyonluğa ve üst üste 5. şampiyonluğa odaklandıklarını belirtti. Yeni sezon hazırlıklarına ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflere yönelik çalışmalara başlandığı ifade edildi. Şampiyonluk kutlamasının önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta yapılacağı duyuruldu.

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu yaşanırken gözler bir yandan da şampiyonluk kutlamasına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamanın nerede ve hangi gün yapılacağını merakla bekliyor.

"27. ŞAMPİYONLUĞUMUZA HAZIRLANIYORUZ"

Galatasaray camiasında şampiyonluk mutluluğu yaşanırken sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies'in Galatasaray Lisesi'ni ziyareti sonrası açıklamada bulundu.

Futbolda zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaştıklarını dile getiren Dursun Özbek, "Cumartesi gecesi 26. şampiyonluğumuzu, üst üste de 4. şampiyonluğu kazandık. Zorlu bir seneyi geride bıraktık. Taraftarlarıma, teknik ekibime, oyunculara ve bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlama zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum; keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler." diye konuştu.

Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini aktararak "Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız." dedi.

"EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK"

Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladıklarını vurgulayan Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz, scout ekibiyle beraber eksiklerimizi tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza bugünden itibaren başladık." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK, ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İÇİN TARİH VERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarların merakla beklediği şampiyonluk kutlamasıyla ilgili de konuştu. Özbek, "Arkadaşlarım kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız. Ondan sonra hafta sonu da son maçımızı oynayacağız." dedi.