Dursun Özbek şampiyonluk kutlaması için tarih verdi! Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligde geçtiğimiz hafta sonu 33. hafta müsabakaları oynanırken lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, böylece üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu yaşanırken gözler bir yandan da şampiyonluk kutlamasına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamanın nerede ve hangi gün yapılacağını merakla bekliyor.
Galatasaray camiasında şampiyonluk mutluluğu yaşanırken sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies'in Galatasaray Lisesi'ni ziyareti sonrası açıklamada bulundu.
Futbolda zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaştıklarını dile getiren Dursun Özbek, "Cumartesi gecesi 26. şampiyonluğumuzu, üst üste de 4. şampiyonluğu kazandık. Zorlu bir seneyi geride bıraktık. Taraftarlarıma, teknik ekibime, oyunculara ve bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlama zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum; keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler." diye konuştu.
Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini aktararak "Galatasaray enlerin ve ilklerin takımı. Şu anda 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız." dedi.
Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladıklarını vurgulayan Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz, scout ekibiyle beraber eksiklerimizi tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza bugünden itibaren başladık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarların merakla beklediği şampiyonluk kutlamasıyla ilgili de konuştu. Özbek, "Arkadaşlarım kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Statta yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız. Ondan sonra hafta sonu da son maçımızı oynayacağız." dedi.