Arda Turan'dan sürpriz hamle! Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Galatasaray’da 26. şampiyonluk sonrası gözler yeni sezona çevrilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Transferde dünyaca ünlü yıldızların peşinden giden Cimbom’da takımdan ayrılacak isimler de gündeme geliyor.

ARDA TURAN, AHMET KUTUCU'NUN PEŞİNDE

Shakhtar Donetsk'in hocası Arda Turan'ın, sarı kırmızılılardan sürpriz bir isme talip olduğu öğrenildi. Ukrayna basınından Sport.ua'da yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle teknik direktör Arda Turan'ın, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve onu hücum hattını güçlendirmek için ideal bir seçenek olarak gördüğü kaydedildi.

Genç çalıştırıcının, Ahmed Kutucu transferini bizzat istediği ancak taraflar arasındaki görüşmelerin henüz sonuç vermediği belirtildi.

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI!

Milli oyuncu bu sezon Galatasaray'da toplam 17 karşılaşmada görev aldı. Ahmed Kutucu bu maçlarda 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Ahmed'in, sarı kırmızılı kulüple olan kontratı 2028'de sona erecek. 1.81 boyundaki hücumcu, teknik direktör Arda Turan ile geçtiğimiz dönemlerde İkas Eyüpspor'da birlikte çalışmıştı.