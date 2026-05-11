Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın maçları 15, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Haftanın küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Fenerbahçe ile Eyüpspor, 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'den ücretsiz bilet duyurusu! Eyüpspor maçı için açıklama geldi Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet hakkı tanıyacak. Maç, 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Ücretsiz biletler kontenjanlarla sınırlı olacak. Bilet talepleri 12 Mayıs Salı günü saat 13.00'ten itibaren www.fenerbahce.org üzerinden yapılabilecek. 17.00'ye kadar yapılan başvurular o gün, sonrası ise bir sonraki gün değerlendirilecek. Kadın taraftarlar için yaş sınırı yokken, 18 yaş altı için 17 Mayıs 2008 ve sonrası doğumlular yararlanabilecek. Geçerli e-bilet ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı zorunlu olacak.

Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı mücadele öncesi taraftarlarını yakından ilgilendiren bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, maçta 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ücretsiz bilet tanımlamaları kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi.

Buna göre, Fenerbahçe resmi internet sitesi olan www.fenerbahce.org hesabından "Taraftar" başlığı altında yer alan "Bilet Talebi Formu" sekmesinden yapılacak işlemler; 12 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bilet yüklemeleri başvuru yapılan günün mesai bitiminden sonra yapılacak olup saat 17.00'ye kadar yapılan başvurular dikkate alınacağı, 17.00'den sonraki başvuruların bir sonraki gün değerlendirileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, katılım koşulları şu şekilde:

Yaş Sınırı: Kadın taraftarlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamakta. 18 yaş altı bilet tanımlaması ise, 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanacak.

E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu.