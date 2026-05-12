Uşak'ta Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Tarlada korkunç olay! Boğazı kesilmiş ceset bulundu Uşak'ta bir tarlada boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada ceset olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki G.A. olduğu tespit edildi. G.A.'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

BOĞAZI KESİLMİŞ ERKEK CESEDİ

Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi. G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS KATİL ZANLILARININ PEŞİNDE

Cinayetin aydınlatılması için harekete geçen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.