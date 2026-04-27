Ön kaldırmanın faturası ağır oldu: Amasya'da akrobatik sürücüye rekor ceza

Amasya’da trafik güvenliğini hiçe sayan bir motosiklet sürücüsü, Necip Fazıl Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği tehlikeli hareketlerin bedelini ağır ödedi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde devriye gezdiği esnada, bir sürücünün motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yaptığını tespit etti. Trafik akışını ve çevredekilerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmek" maddesini içeren 66/1-f fıkrası gereğince tam 46 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezai işlemin yanı sıra, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan motosiklet de 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

