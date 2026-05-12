Samsun'da bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Samsun’da kan donduran olay: Tartıştığı babasını katletti Samsun'da bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Olay İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Doğan Can Y., evde tartıştığı 59 yaşındaki babası İbrahim Y.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Doğan Can Y., babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EVDE ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen 35 yaşındaki Doğan Can Y., evde çıkan tartışmada 59 yaşındaki babası İbrahim Y.'ye tabancayla ateş açtı. Atakum Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen İbrahim Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMAYA GİDİP "BABAMI VURDUM" DEDİ

Babasını vurduktan sonra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Doğan Can Y.'nin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Y.'nin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Doğan Can Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.