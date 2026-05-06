Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Vahşice öldürülen Kübra Yapıcı'nın anne ve babasının sözleri yürek dağladı! Baba cinayette 'kadın' detayına dikkat çekti

Burdur'da kayıplara karıştıktan sonra vahşice katledildiği ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın acılı anne ve babası konuştu. Kızının ölüm haberiyle yıkıldığını söyleyen baba Yunus Yapıcı, cinayette bir kadının da parmağı olduğunu iddia etti. "Bu tip canilerin hiçbiri ortalıkta dolaşmasın" diyen baba Yapıcı, "Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet versinler" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 15:55

30 Nisan günü Kübra Yapıcı'dan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirince korkunç cinayet gün yüzüne çıktı. 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan acılı anne ve babası aldıkları korkunç haberle sarsılırken, baba Yunus Yapıcı cinayette bir detaya dikkat çekti. Cinayette 2 zanlının yanında bir de kadın olduğunu iddia eden baba, "Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet versinler, bunu hak ediyorlar" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Vahşice öldürülen Kübra Yapıcı'nın anne ve babasının sözleri yürek dağladı! Baba cinayette 'kadın' detayına dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın kaybolmasının ardından korkunç cinayet ortaya çıktı; baba, cinayette iki zanlının yanı sıra bir kadın da olduğunu iddia etti.
Kübra Yapıcı'nın ailesi, 30 Nisan'da haber alamayınca polise başvurdu.
Yapıcı'nın cesedi, iki zanlı tarafından ormanlık alanda silahla öldürüldükten sonra toprağa gömülmüş, ardından çıkarılıp varil içinde benzinle yakılmaya çalışılmış.
Yanmayan kısımları ise balyozla parçalanıp baraja atılmış.
Baba Yunus Yapıcı, cinayette zanlılardan İlyas Umut D. ve Ataberk S. dışında bir kadının da olduğunu iddia etti.
Zanlıların, cinayet sonrası İstanbul'a gidip döndükleri ve cesedi yakmak için benzin aldıkları belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Vahşice öldürülen Kübra Yapıcı'nın anne ve babasının sözleri yürek dağladı! Baba cinayette 'kadın' detayına dikkat çekti

"ÖMÜR BOYU GÜNEŞ YÜZÜ GÖRMESİNLER"

Kızı için gözyaşı döken anne Gülseren Yapıcı, katil zanlıları için "Ömür boyu güneş yüzü görmesinler. Benim çocuğum toprağa girdiyse onlar da yaşamasın" dedi.

Vahşice öldürülen Kübra Yapıcı'nın anne ve babasının sözleri yürek dağladı! Baba cinayette 'kadın' detayına dikkat çekti

"CİNAYETTE BİR KADIN DA VAR"

Baba Yunus Yapıcı ise, kızının 30 Nisan'da sabah WhatsApp girişinin 05.28 olduğunu ve haber alamayınca emniyete başvurduklarını söyledi. En son kızının şahıslarla Antalya'da görüldüğünü belirten Yapıcı, "Bu çocuklardan hariç bir tane de kadın var. O da bu işin içinde. Umut denilen kişiye biz ulaştık, kaç sefer aradık ve bizi hep yanlış yönlendirdi. Şimdi de etkin pişmanlıktan itirafçı oluyor. Benim çocuğum bunu hak etmiyordu. Kalbi çok temiz biriydi. 30 yaşında e-ticaretle uğraşıyordu. İfadelerinde para için olduğu söyleniyor. Bir baba olarak bittim. İnsanın evladı, bu başka bir şeye benzemez. Olayı bu sabah öğrendim" dedi.

"10 KEZ MÜEBBET ALSINLAR"

"Bu tip canilerin hiçbiri ortalıkta dolaşmasın" diyen baba Yapıcı, "Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet versinler, bunu hak ediyorlar. Suçu olsa kızımın, onun da suçu vardı derim. Sadece parası için bu mu yapılır. Pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi de zaten bulunacağını anlayıp bunu yapıyor. Görüntü vardı zaten, bu pişmanlık değil ki. Ricam, pişmanlıktan faydalanması olmasın. 10 sefer müebbet yesinler" ifadelerini kullandı.

Vahşice öldürülen Kübra Yapıcı'nın anne ve babasının sözleri yürek dağladı! Baba cinayette 'kadın' detayına dikkat çekti

BENZİN ALIP GENÇ KADININ CESEDİNİ YAKMIŞLAR

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan kızı Kübra Yapıcı'nın 30 Nisan'da kayıplara karışması üzerine Yunus Yapıcı, aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi. Soruşturma derinleştikçe İlyas Umut D. ve Ataberk S. isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. İlyas Umut D., Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi. Baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. İki şüphelinin ilk olarak Kübra Yapıcı ile birlikte köye geldikleri, daha sonra ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükleri öğrenildi. Yapıcı'nın cesedini ilk olarak toprağa gömen şahısların daha sonra İstanbul'a gitmek için yola çıktığı, İstanbul'dan buldukları bir halı ile Burdur'a geri dönüp, benzin istasyonundan cesedi yakmak için benzin aldıkları belirlendi. Yapıcı'nın cesedini topraktan çıkararak halıya saran şüphelilerin bir varil içerisine koyarak benzin döküp yakmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 3 kere benzin döken şahısların cesedin yanmayan kısımlarını yanlarında getirdikleri balyozla parçalayarak baraja attıkları tespit edildi.

Vahşice öldürülen Kübra Yapıcı'nın anne ve babasının sözleri yürek dağladı! Baba cinayette 'kadın' detayına dikkat çekti

Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi ile yaşanan vahşet gün yüzüne çıktı. İlyas Umut D.'nin itirafı sonrasında olayın diğer şüphelisi Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin sürdüğü öğrenilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

YANMAYAN KISIMLARI BARAJA ATMIŞLAR

Öte yandan cinayetin nasıl işlendiğine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı. Kübra Yapıcı'nın bir araç içerisinde silahla öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü, şüphelilerin araçla İstanbul'a gittikleri ve ardından da tekrar olay yerine dönerek cesedi topraktan çıkarıp, olay yerine 1 kilometre uzaklıktaki bir alanda varilde yaktıkları, yanmayan kısımları ise bir baraja attıkları öğrenildi. Yine şahısların olayda kullandıkları silahı İstanbul'a giderken Eskişehir'de attıkları, ancak silahın ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BioNTech’ten flaş Covid-19 aşısı kararı: Artık üretilmeyecek
Bursa’da sahte doktor operasyonu! Sosyal medyadan hasta bulup tedavi etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Maşeri vicdana havale ediyoruz
Çobanın kırık televizyonda haber sunduğu anlar herkesi gülümsetti!
Dünyanın en şanslı işçisi aranıyor: Dünya Kupası’nı izle, 50 bin doları kap!
ETİKETLER
#Kadın Cinayeti
#Ceset Yakma
#Kübra Yapıcı Cinayeti
#Antalya Serik Cinayet
#Cinayet Zanlıları
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.