Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelilerin sahte diplomalar kullandığı, herhangi bir yasal yetki ve izin olmaksızın ikamet adreslerinde yasa dışı sağlık hizmeti sunduğu tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ Bursa’da sahte doktor operasyonu! Sosyal medyadan hasta bulup tedavi etmişler Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren takibin ardından yasa dışı sağlık hizmeti sunan ve sahte diplomalar kullanan kişilere yönelik operasyonda 17 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yasal yetki ve izin olmaksızın ikamet adreslerinde sağlık hizmeti sunuyordu. Gözaltına alınanlar arasında kendilerini doktor olarak tanıtan 7 yabancı uyruklu şüpheli ile Türkiye'de çalışma izni olmadan doktorluk yapan 10 yabancı uyruklu şüpheli bulunuyor. Şüpheliler arasında kadın doğum uzmanı, diş hekimi, çocuk hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda tıbbi ekipmanlar ele geçirildi. Operasyon sırasında tedavi için gelen 57 yabancı uyruklu kişinin bilgisine başvuruldu. Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

KENDİLERİNİ DOKTOR OLARAK TANITMIŞLAR

Savcılık talimatıyla 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında doktor olmamasına rağmen, kendisini doktor olarak tanıtan 7 yabancı uyruklu şüphelinin yanı sıra sağlık alanında eğitim almasına rağmen Türkiye’de çalışma izni olmadan doktorluk yaptığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alındı.

DAHİLİYE, KADIN DOĞUM, ÇOCUK HASTALIKLARI, DİŞ HEKİMİ…

Şüpheliler arasında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanının bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda tıbbi ekipman ele geçirildi.

OPERASYON SIRASINDA HASTALAR GELMEYE DEVAM ETTİ

Öte yandan operasyon sırasında, tedavi olmak için söz konusu adreslere gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 yabancı uyruklu kişinin bilgisine başvuruldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, tamamı hakkında adli kontrol kararı verildi