Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Diş tedavisi için Hollanda'dan geldi, canından oluyordu! Sahte doktor skandalı

Hollanda’da yaşayan İbrahim Hakkı Gülçebi, diş tedavisi için geldiği İstanbul’da kâbusu yaşadı. Tedavi sırasında implantı sinüs boşluğuna kaçan Gülçebi, çenesinde şişlikler oluştuğunu fark etti. Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından araştırmalara başlayan adam, tedavi gördüğü kişinin sahte diş hekimi olduğunu, kliniğin ise hala açık olduğunu öğrendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diş tedavisi için Hollanda'dan geldi, canından oluyordu! Sahte doktor skandalı
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 20:55

Hollanda'da yaşayan İbrahim Hakkı Gülçebi, implant tedavisi için 'a gelerek Sultanbeyli'de bir klinikle anlaştı. 61 yaşındaki Gülçebi'nin iddiasına göre, tedavi sırasında takılan implant sinüs boşluğuna kaçtı ve ölümden döndü. Bununla birlikte çenesinde sürekli şişlikler meydana geldi.

Diş tedavisi için Hollanda'dan geldi, canından oluyordu! Sahte doktor skandalı

16 YIL ÇIRAKLIK YAPMIŞ

Gülçebi, yaşadığı sıkıntılar üzerine tedavi olduğu diş hekimini araştırdı ve dehşete düşüren bir gerçekle yüzleşti. Kendisini diş hekimi olarak tanıtan kişinin aslında diplomasız olduğu ve bir diş hekiminin yanında 16 yıl boyunca çıraklık yaptığı iddia edildi. Mağdur, başka bir kliniğe giderek yeniden tedavi olmaya başladı.

Diş tedavisi için Hollanda'dan geldi, canından oluyordu! Sahte doktor skandalı

HASTALARIN VERİLERİNE ULAŞMIŞ

Mağdur İbrahim Hakkı Gülçebi’nin avukatı Temel Engin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını belirtti. Engin, İl Sağlık Müdürlüğü’nün şüpheli kişinin doktor olmadığı yönünde tespitte bulunduğunu aktardı. Devamında ise müdürlük çalışanlarının kliniğe giderek protokol defterinden hastaların listesine ulaştığını ve bu kişilerin adı geçen şahsın kendilerine tıbbi müdahalede bulunduğunu doğruladığını kaydetti.

Diş tedavisi için Hollanda'dan geldi, canından oluyordu! Sahte doktor skandalı

DAHA ÖNCE 4 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Diplomasız olduğu iddia edilen kişinin Kocaeli'de benzer bir yanlış tedavi nedeniyle 4 yıl yattığı da öne sürüldü. Buna rağmen suçlanan kişinin çalıştığı kliniğin hala açık olduğu ve yeni hastaları kabul etmeye devam ettiği bildirildi. İddiaları kabul etmeyen klinik çalışanları hakkında yasal süreç devam ediyor. İbrahim Hakkı Gülçebi, "Resmiyette hiçbir şey yok, hala devam ediyor. Kliniği kendinin. Ama yeni diploma almış insanları alıp onları kullanıyor. Onlar üzerinden insanlara diş hekimiyim diye yardım ediyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte doktor kalp ameliyatlarına girdi: 7 kişinin ölümüne neden oldu
Ameliyata bile girmiş! 1 yıldır Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çalışan sahte doktor tutuklandı
ETİKETLER
#istanbul
#diş hekimliği
#Hapis Cezası
#Diplomasız Doktor
#Yanlış Tedavi
#Sağlık Kuruluşu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.