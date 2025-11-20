Menü Kapat
Rusya ile Ukrayna arasında cenaze takası! Bin askere karşı 30 asker

Kanlı anlara sahne olan Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden askerler için iki ülke arasında cenaze takası düzenlendi. ile Takas kapsamında Ukrayna bin savaş esiri askerin cenazesini teslim alırken, Rusya ise 30 Rus askerinin naaşının teslim alındığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze takası! Bin askere karşı 30 asker
Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ve arasındaki kanlı savaşta hayatını kaybeden savaş esiri askerlere ilişkin bir cenaze takası düzenlendiğini duyurdu.

Merkez tarafından yapılan açıklamadai takas kapsamında Rusya'dan bin Ukrayna askerinin cenazesinin teslim alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) sağladıkları işbirliği nedeniyle teşekkür edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze takası! Bin askere karşı 30 asker

Merkezin açıklamasında, "Güvenlik kuvvetlerine bağlı soruşturmacılar ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer, teslim alınan cansız bedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalara başlayacak" ifadesine yer verildi.

Rusya merkezli kaynaklar ise "İstanbul'daki barış görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen takas kapsamında Rusya, Ukrayna tarafından 30 Rus askerin cenazesini teslim almıştır." açıklamasında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze takası! Bin askere karşı 30 asker

İSTANBUL'DA ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Rusya'nın 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna'yı işgalinden bu yana taraflar canlı savaş esirleri de dahil olmak üzere birçok kez takas gerçekleştirmişti. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 3. tur barış müzakereleri 23 Temmuz tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, iki ülke asker ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze takası! Bin askere karşı 30 asker
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ve Ukrayna arasında dev takas: Bin 24 cenaze teslim alındı
Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası: İstanbul'daki anlaşmanın bir parçası
