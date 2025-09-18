Rusya ve Ukrayna arasında dev takas: Bin 24 cenaze teslim alındı

Rusya, Ukrayna’ya bin Ukrayna askerin, Ukrayna ise Rusya’ya 24 Rus askerin cenazesini iade etti. Rusya ve Ukrayna arasında bin 24 askerin cenazesi takas edildi.

Rusya Devlet Duması Milletvekili Shamsail Saraliyev, Rusya’nın Ukrayna’ya bin Ukrayna askerin cenazesini, Ukrayna’nın ise Rusya’ya 24 Rus askerin cenazesini iade ettiğini açıkladı.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, söz konusu takası doğrulayarak, teslim alınan cenazelerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını belirtti.

Ukrayna, bugüne kadar yapılan takaslar kapsamında 6 bin 57, Rusya ise 78 cenaze teslim aldı.