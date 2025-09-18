Menü Kapat
23°
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail'in ölüm sevkiyatını İtalyan işçiler bozdu! Belediye Başkanı korkunç detayı açıkladı

İtalya’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail'e silah sevkiyatını engelledi. İlçenin belediye başkanı ise İtalya'nın İsrail'e silah satışını engellemesine karşın bürokratik boşluklarla sevkiyatın devam ettiğini söyledi.

İsrail'in ölüm sevkiyatını İtalyan işçiler bozdu! Belediye Başkanı korkunç detayı açıkladı
18.09.2025
18.09.2025
’in ’ne yönelik saldırılarına bir tepki de İtalyan liman işçilerinden geldi. ’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail'e silah sevkiyatını engelledi.

İsrail'in ölüm sevkiyatını İtalyan işçiler bozdu! Belediye Başkanı korkunç detayı açıkladı

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, yaptığı açıklamada, liman yetkililerinin, İsrail'in Hayfa Limanı’na giden patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki kendisinin ve bölgesel yönetimin talebini kabul ettiğini söyledi.

"İTALYA SİLAH SATIŞINI ENGELLEDİĞİNİ SÖYLÜYOR AMA..."

Patlayıcıların başka bir ülkeden geldiğini ifade eden Barattoni, "İtalya, İsrail'e silah satışını engellediğini söylüyor ancak bürokratik boşluklar sayesinde diğer ülkelerden İtalya üzerinden geçmelerinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.

İsrail'in ölüm sevkiyatını İtalyan işçiler bozdu! Belediye Başkanı korkunç detayı açıkladı

Öte yandan İsrail'e silah sevkiyatını engellemek için benzer eylemler, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerindeki liman işçileri tarafından da gerçekleştirilmişti.

