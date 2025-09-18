Menü Kapat
23°
 Berkay Alptekin

Demir Kubbe sonrası Demir Işın! İsrail yeni silahını kullanmayı planlıyor

İşgalci İsrail, yıl sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya başlanacak yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyurdu. Demir Işın (Iron Beam) adı verilen sistem, insansız hava araçları, füzeler ve hava araçlarına karşı savunma sağlanacak

18.09.2025
18.09.2025
İşgalci , ’de sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. Öte yandan Orta Doğu'yu karıştırmaya devam eden İsrail, geçen haftalarda 'ın başkenti Doha ve ’deki Hudeyde Limanı'na saldırılar düzenledi. Yemen’i ikinci kez hedef alırken, ’de kara harekatına başlandığını bildirmişti.

Son 24 saatte iki başkenti vuran, yıllardır soykırıma yönelik saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ne kara harekatı başlatan İsrail askeri kapasitesine güç katmak için yeni yollara başvurmaya başladı.

Demir Kubbe sonrası Demir Işın! İsrail yeni silahını kullanmayı planlıyor

YENİ LAZER SİLAHI DUYURULDU

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyururken, bölgede yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

Demir Kubbe sonrası Demir Işın! İsrail yeni silahını kullanmayı planlıyor

YENİ KATLİAMLAR İÇİN ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Yapılan resmi açıklamada, "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen bu yeni sistemin yıl sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Rafael ve Elbit Systems iş birliğiyle geliştirilen lazer silahının, İsrail’in çok katmanlı hava savunma şemsiyesi içinde yer alacağı ifade edildi.

100 kilowatt gücünde enerjiye sahip ve insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava araçları ve havan mermileri gibi tehditleri etkisiz hale getirebilecek kapasitede olan sistem yeni katliamlar için endişeye yol açtı.

Demir Kubbe sonrası Demir Işın! İsrail yeni silahını kullanmayı planlıyor

MALİYETİ ÇOK DÜŞÜK

Lazer sisteminin dikkat çeken bir diğer özelliği ise maliyeti oldu. İsrail kaynaklarına göre, sistemle bir hedefin imhası 5 doların altında bir harcamayla gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, sistemin bulutlu hava koşullarında etkinliğinin sınırlı olduğu bilgisini de paylaştı.

