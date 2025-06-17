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 | Murat Makas

İran-İsrail savaşında dünyanın konuştuğu silah: 'Demir ışın' lazer sistemi devreye giriyor

İsrail, tarihin en büyük füze saldırısı başlatacağını duyuran İran'a karşı Tel Aviv'de yeni sığınaklar yapıyor. İran'ın fırlattığı füzeler sonucu Demir Kubbe'nin delindiği konuşuluyor. İsrail savaşın uzaması ihtimaline karşı yeni "Demir Işın" adlı lazer sistemini devreye sokuyor. İşte detaylar...

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İran-İsrail savaşında dünyanın konuştuğu silah: 'Demir ışın' lazer sistemi devreye giriyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 13:53

İran-İsrail savaşında 5. güne gelindi, Orta Doğu kritik bir sürece girdi. Tahran yönetimi İsrail’e tarihin en büyük füze saldırısı olacağını söyleyerek gözdağı verdi. Saldırıda yüzlerce İHA’ların kullanılacağı belirtildi. İran’ın misillemeleri sebebiyle İsrail'de başkent Tel Aviv ve çevresinde yeni sığınaklar yapıldığı açıklandı.

Art arda fırlatılan İran füzelerinin İsrail'in Demir Kubbe kalkanını deldiği konuşuluyor. İsrail, İran füzeleri ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemek için "Demir Işın" ismini verdiği lazer silah sistemini devreye alıyor.

İran-İsrail savaşında dünyanın konuştuğu silah: 'Demir ışın' lazer sistemi devreye giriyor

İLK KEZ MUHAREBE KOŞULLARINDA KULLANILDI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordu, Demir Işın'a benzeyen bir lazer sistemini 28 Mayıs'ta Hizbullah'a karşı kullandığını duyurdu. Ancak, sistemin ismi belirtilmedi. Rus haber ajansı TASS ise benzer bir bilgiyi İsrail'in Moskova Büyükelçiliği'ne dayandırarak paylaştı. Demir Işın lazer sisteminin test modunda kullanıldığı aktarıldı. Söz konusu sistemin İran ile yaşanan çatışmada ilk kez muharebe koşullarında kullanıldığı da vurgulandı.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ SİSTEMİ

İsrail basınına göre, Demir Işın dünyanın en gelişmiş ve operasyonel lazer sistemi olarak kabul ediliyor. İsrail merkezli savunma teknolojisi firması Rafael tarafından üretiliyor. 10 kilometreye kadar menzile sahip sistem, kısa menzilli roketleri, topçu ve havan bombalarını imha etmek üzere tasarlandı. İsrail'in hayat sigortası olarak gösterilen Demir Kubbe'yi tamamlayıcı nitelikte.

İran-İsrail savaşında dünyanın konuştuğu silah: 'Demir ışın' lazer sistemi devreye giriyor

Sınırsız sayıda atış yapabilen Demir Işın'ın daha düşük maliyetli olduğu belirtiliyor. Buna göre, geleneksel savunma sisteminin maliyeti 100-150 bin dolara ulaşabilirken, lazer fırlatmasının maliyetiyse 2 bin dolar civarında.

İran-İsrail savaşında dünyanın konuştuğu silah: 'Demir ışın' lazer sistemi devreye giriyor

HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENİYOR

Demir Işın sistemi hedefe ulaşmadan önce atmosferi aşmak zorunda. Bu nedenle bulutlar, sis veya yağmur gibi hava koşullarının sistemin etkinliğini önemli ölçüde azaltabileceği veya engelleyebileceği belirtiliyor. Bu da sistemin dezavantajı olarak gösteriliyor.

İran-İsrail savaşında dünyanın konuştuğu silah: 'Demir ışın' lazer sistemi devreye giriyor

İsrail halihazırda lazer savunma sistemi operasyonel hale gelmiş tek ülke konumunda. Demir Işın'ın bu yıl içinde İsrail hava savunma sisteminin sabit bir bileşeni haline gelmesi bekleniyor.

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