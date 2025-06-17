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17.06.2025

İran-İsrail çatışmalarında kritik 5. gün! İşte Orta Doğu'da yaşananlar

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da şiddetleniyor. Savaşın 5. gününde karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran'dan tahliye çağrısını Trump da yaptı. Kanada'da gerçekleşen G7 Zirvesi'nden erken ayrılan Trump ABD'ye dönme kararı aldı. Beyaz Saray'da acil bir toplantı talimatı verdi. Netanyahu'nun ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alabileceği iddiaları gündemde.

İşte İran-İsrail çatışmalarında yaşanan son dakika gelişmeleri:

Tarih 09:22

2 GÜN ÖNCE ATANAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 2 gün önce atanan Genelkurmay Başkanı'nın İsrail saldırısında öldüğü bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi'ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tahran'ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdü" denildi.

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Tarih 08:50

TRUMP: DÖNÜŞ NEDENİM ATEŞKES DEĞİL 'DAHA BÜYÜK'

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrılma nedeninin İran-İsrail çatışmasıyla bir ilgili olmadığını söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Zirve'den ayrılmasına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirterek, asıl nedenin "daha büyük" olduğunu kaydetti. Trump, dönüş nedeninin ne olduğunu açıklamadı.
Macron'un "ilgi meraklısı" olduğunu öne süren Trump, "Neden Washington'a döndüğüme dair hiçbir fikri yok. İran-İsrail ateşkesiyle alakalı değil. (Neden) Bundan çok daha büyük. Bilerek ya da bilmeyerek, Emmanuel sürekli yanlış anlıyor. Takipte kalın!" mesajını paylaştı.  

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Tarih 08:48

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı. 


 

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Tarih 07:50

BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANLARINA UYARI: SIĞINAKLARDA KALIN

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.

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Tarih 07:28

ABD, İRAN İLE GÖRÜŞEBİLİR

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.

Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu ileri sürdü.

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Tarih 05:27

İSRAİL: İRAN'IN BALİSTİK FÜZELERİNİ ENGELLEDİK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

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Tarih 03:22

TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DA ACİL TOPLANTI TALİMATI

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

İkon
Tarih 02:45

ABD'DEN ORTA DOĞU'YA TAKVİYE

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi. Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor."

https://x.com/SecDef/status/1934726498725810271

 

Tarih 02:35

TRUMP G7 ZİRVESİ'NDEN ERKEN AYRILIYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı.


 

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Tarih 02:20

NETANYAHU: İRAN YENİDEN BÜYÜK OLABİLİR

İran'daki rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarının rejim değişikliği için fırsat doğurduğunu söyledi.

İran'daki rejimin günlerinin sayılı olduğunu ileri süren Netanyahu, İran'daki muhaliflerine ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir." diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın nükleer programı ve füze üretim kapasitesini yok etmek için daha yapılması gerekenler olduğunu ancak bunu tamamlayacaklarını savunarak, İran'daki rejimin "uzun süre yaşayamayacağını" savundu.

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Tarih 01:47

TRUMP: TAHRAN'DAKİ HERKES TAHLİYE EDİLMELİ

İsrail-İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı. İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:

"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

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Tarih 01:38

ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E KINAMA, İRAN'A MESAJ

Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bölgesel sükunet ve nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

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Tarih 00:45

TRUMP: İRAN'IN ANLAŞMAYI İMZALAMAMASI APTALCA

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini belirterek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi. İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti.

"İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar." diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.

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Tarih 00:36

İSRAİL'DE ALARM: İRAN FÜZELERİ ATEŞLEDİ

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi. İsrail'in birçok noktasında alarmların çalmaya başladığı belirtildi.

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Tarih 00:13

İSRAİL'DE PETROL RAFİNERİSİ AĞIR HASAR GÖRDÜ

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

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