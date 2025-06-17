İran-İsrail çatışmalarında kritik 5. gün! İşte Orta Doğu'da yaşananlar
İran ve İsrail arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da şiddetleniyor. Savaşın 5. gününde karşılıklı saldırılar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran'dan tahliye çağrısını Trump da yaptı. Kanada'da gerçekleşen G7 Zirvesi'nden erken ayrılan Trump ABD'ye dönme kararı aldı. Beyaz Saray'da acil bir toplantı talimatı verdi. Netanyahu'nun ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alabileceği iddiaları gündemde.
İşte İran-İsrail çatışmalarında yaşanan son dakika gelişmeleri:
2 GÜN ÖNCE ATANAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail'in 2 gün önce atanan Genelkurmay Başkanı'nın İsrail saldırısında öldüğü bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi'ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tahran'ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdü" denildi.
TRUMP: DÖNÜŞ NEDENİM ATEŞKES DEĞİL 'DAHA BÜYÜK'
ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrılma nedeninin İran-İsrail çatışmasıyla bir ilgili olmadığını söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Zirve'den ayrılmasına ilişkin yanlış bilgi verdiğini belirterek, asıl nedenin "daha büyük" olduğunu kaydetti. Trump, dönüş nedeninin ne olduğunu açıklamadı.
Macron'un "ilgi meraklısı" olduğunu öne süren Trump, "Neden Washington'a döndüğüme dair hiçbir fikri yok. İran-İsrail ateşkesiyle alakalı değil. (Neden) Bundan çok daha büyük. Bilerek ya da bilmeyerek, Emmanuel sürekli yanlış anlıyor. Takipte kalın!" mesajını paylaştı.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.
BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANLARINA UYARI: SIĞINAKLARDA KALIN
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.
ABD, İRAN İLE GÖRÜŞEBİLİR
ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.
Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu ileri sürdü.
İSRAİL: İRAN'IN BALİSTİK FÜZELERİNİ ENGELLEDİK
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DA ACİL TOPLANTI TALİMATI
İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.
ABD'DEN ORTA DOĞU'YA TAKVİYE
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi. Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor."
https://x.com/SecDef/status/1934726498725810271
TRUMP G7 ZİRVESİ'NDEN ERKEN AYRILIYOR
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı.
NETANYAHU: İRAN YENİDEN BÜYÜK OLABİLİR
İran'daki rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarının rejim değişikliği için fırsat doğurduğunu söyledi.
İran'daki rejimin günlerinin sayılı olduğunu ileri süren Netanyahu, İran'daki muhaliflerine ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir." diye konuştu.
Netanyahu, İran'ın nükleer programı ve füze üretim kapasitesini yok etmek için daha yapılması gerekenler olduğunu ancak bunu tamamlayacaklarını savunarak, İran'daki rejimin "uzun süre yaşayamayacağını" savundu.
TRUMP: TAHRAN'DAKİ HERKES TAHLİYE EDİLMELİ
İsrail-İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı. İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:
"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."
ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E KINAMA, İRAN'A MESAJ
Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bölgesel sükunet ve nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.
TRUMP: İRAN'IN ANLAŞMAYI İMZALAMAMASI APTALCA
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini belirterek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi. İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz." değerlendirmesini yaptı.
Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti.
"İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar." diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.
İSRAİL'DE ALARM: İRAN FÜZELERİ ATEŞLEDİ
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.
Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi. İsrail'in birçok noktasında alarmların çalmaya başladığı belirtildi.
İSRAİL'DE PETROL RAFİNERİSİ AĞIR HASAR GÖRDÜ
İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.