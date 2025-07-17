Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası: İstanbul'daki anlaşmanın bir parçası

Rusya ve Ukrayna arasında bir kez daha cenaze takası gerçekleşti. İlk açıklama Rusya tarafından geldi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, İstanbul'da varılan anlaşmayı hatırlatarak şunları söyledi:

"İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak, bugün Ukrayna'ya 1000 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin daha cenazesi teslim edildi. Bizim savaşçılarımızdan ise 19 cenaze alındı. Hepsi kendi topraklarında huzur içinde yatacaklar.''

İKİNCİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN PARÇASI

Esir takasına ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu takas, Haziran ayında İstanbul'da yapılan 2. barış görüşmelerinde kararlaştırılan anlaşmanın parçası" denildi.

3 BİN ASKERİN DAHA CENAZESİ TESLİM EDİLEBİLİR

Rus resmi haber ajansı TASS'ın müzakere heyetinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya, Ukrayna'ya 3 bin askerin cenazesini teslim edecek. Kaynak, bugün yapılan bin cenazenin tesliminin bu sürecin tam olarak başladığı anlamına geldiğini söyledi.