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 | Berrak Arıcan

Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası: İstanbul'daki anlaşmanın bir parçası

Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da vardığı anlaşma kapsamında takasları devam ediyor. Son olarak bin Ukraynalı askerin cenazesi ve 19 Rus askerin cenazesi takas edildi.

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Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası: İstanbul'daki anlaşmanın bir parçası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:55

Rusya ve arasında bir kez daha cenaze takası gerçekleşti. İlk açıklama Rusya tarafından geldi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, İstanbul'da varılan anlaşmayı hatırlatarak şunları söyledi:

"İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak, bugün Ukrayna'ya 1000 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin daha cenazesi teslim edildi. Bizim savaşçılarımızdan ise 19 cenaze alındı. Hepsi kendi topraklarında huzur içinde yatacaklar.''

Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası: İstanbul'daki anlaşmanın bir parçası

İKİNCİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN PARÇASI

Esir takasına ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu takas, Haziran ayında İstanbul'da yapılan 2. barış görüşmelerinde kararlaştırılan anlaşmanın parçası" denildi.

Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası: İstanbul'daki anlaşmanın bir parçası

3 BİN ASKERİN DAHA CENAZESİ TESLİM EDİLEBİLİR

Rus resmi haber ajansı TASS'ın müzakere heyetinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, , Ukrayna'ya 3 bin askerin cenazesini teslim edecek. Kaynak, bugün yapılan bin cenazenin tesliminin bu sürecin tam olarak başladığı anlamına geldiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna arasında cenaze takası: İstanbul'daki anlaşmanın bir parçası
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ETİKETLER
#savaş
#barış görüşmeleri
#Rusya
#Ukrayna
#Cenaze Takası
#İstanbul Anlaşması
#Askeri Kayıplar
#Dünya
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