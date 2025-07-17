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 | Berrak Arıcan

Almanya, Rusya tehdidine karşı harekete geçti: Tarihinin en büyük silahlanması

Avrupa'da Rus tehdidi sürerken Almanya savaş hazırlıklarına başladı. Savunma politikalarında değişikliğe giden Almanya, yatırımlarını artırdı ve yüzlerce tank ve zırhlı aracı envanterine katmaya hazırlanıyor.

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Almanya, Rusya tehdidine karşı harekete geçti: Tarihinin en büyük silahlanması
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 11:23

'nın 'yı işgal girişimiyle beraber Avrupa'da tedirginlik zirveye çıktı. Savunma politikalarında değişikliğe giden ülkelerden biri de Almanya oldu. Tarihi bir yatırıma hazırlanan Almanya, silahlı kuvvetlerin gücünü artırmak için yüzlerce tank ve zırhlı aracı envanterine katmak için kolları sıvadı.

Almanya, Rusya tehdidine karşı harekete geçti: Tarihinin en büyük silahlanması

'TARİHİNİN EN BÜYÜK SİLAHLANMASI'

Alman gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, yaklaşık bin tane Boxer zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcı, 600 adet yeni nesil Leopard 2A8 tankı ve çok sayıda Puma zırhlı muharebe aracı satın alacak.

Uzmanlar, Almanya'nın bu adımının tarihi olduğunu, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana 'en büyük ' olarak yorumluyor.

Almanya, Rusya tehdidine karşı harekete geçti: Tarihinin en büyük silahlanması

ALMANYA'NIN CAYDIRICILIĞI ARTACAK

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nde 313 ana muharebe tankı, 209 Leopard 2A5 ve 2A6 ile birlikte 104 Leopard 2A7V tankı bulunuyor. Ayrıca 680 zırhlı muharebe aracı ve 690 zırhlı personel taşıyıcı var. Fakat savunma uzmanları, bu sayıların yeterli olmadığını belirtiyor.

Almanya yeni tarihi yatırımıyla beraber tank kapasitesini 2 katına çıkaracak, caydırıcılığı da önemli ölçüde artacak.

Almanya'nın bu kadarı son Zirvesi'nde alınan kararla da paralel, ayrıca hükümet, savunma bütçesini Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 5'ine yükseltmeye hazırlanıyor.

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ETİKETLER
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#Ukrayna
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#Savunma Bütçesi
#Dünya
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