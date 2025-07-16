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 | Berrak Arıcan

Patriot hava savunma sistemleri Ukrayna yolunda! Trump açıkladı

Ukrayna'ya verilecek olan Patriot hava savunma sistemleri Almanya'dan sevk edilmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump, teslimat karşılığında ödeme alacağını söyledi.

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Patriot hava savunma sistemleri Ukrayna yolunda! Trump açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:51

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da bir etkinlik sonrası 'ya yönelik askeri sevkiyata ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Trump "Füzeler sevk edilmeye başlandı. Almanya'dan geliyorlar ve Almanya tarafından yenileriyle değiştirilecek. Her durumda ABD ödemesini tam alacak." dedi.

Patriot hava savunma sistemleri Ukrayna yolunda! Trump açıkladı

ÖDEMELER NATO YA DA AB ARACILIĞIYLA

Bu sevkiyatın, destekli bir anlaşma kapsamında yapıldığını belirten Trump, ödemelerin NATO aracılığıyla ya da doğrudan Avrupa Birliği () üyesi ülkeler tarafından yapılacağını ifade etti.

Patriot hava savunma sistemleri Ukrayna yolunda! Trump açıkladı

ABD Başkanı , Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi 14 Temmuz'da ağırladığı basın toplantısında, 'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Trump ayrıca Rutte ile elinde hazır Patriot hava savunma sistemi bulunan ülkelerin mevcut silahlarını hızla Ukrayna'ya göndermesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

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